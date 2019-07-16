Фоторепортаж. Тусовка рыжих и конопатых состоялась в Барнауле

В минувшее воскресенье, 14 июля, в краевой столице впервые прошел фестиваль рыжих и конопатых. Яркий праздник объединил десятки ярких людей разного возраста со всего Барнаула, которые встретились на фуд-корте торгово-развлекательного центра «Пионер». Организатором необычного события стал Барнаульский молочный комбинат.

Весь день гостей праздника радовали музыкальными композициями Ольга Грушина и группа GROO в составе Евгения Трофимова и Романа Рудыки. Ребята не только исполнили популярные современные эстрадные хиты, но и спели гимн всех рыжих и конопатых из мультипликационного фильма «Антошка».

Участники первого фестиваля рыжих и конопатых также ждала большая дегустация рыжей молочной продукции — 100 литров персикового йогурта «Молочная сказка» и абрикосовых творожков. Кроме того, гости праздника получили в подарок огромное количество вкусных призов от Барнаульского молочного комбината.

В поддержку фестиваля также были организованы сразу несколько анимационных площадок. Так, «Мосигра» представила более 50 настольных игр, сыграть в которые мог любой желающий прямо на фуд-корте. Хобби-маркет Hnd Mad организовал площадку где можно было самостоятельно изготовить рыжую игрушку из фетра, а «Пионер парк» и кинотеатр «Пионер» организовали викторину с ценными подарками и призами.

Следите за новостями в официальной группе «Молочная сказка» ВКонтакте, также здесь вы можете найти еще больше фотографий.