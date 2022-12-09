Фоторобот инопланетянина составила российская певица и показала его в ток-шоу

По ее словам, гуманоид выходил с ней на связь.
Инопланетянина зовут Сен Тит, он биолог и живет на другой стороне Луны. После его появления в квартире появился свет, а у артистки пропали зубы, пишет «Мослента».
Не все — три коренных.
Певица уверена, что этот инопланетянин похитил катины зубы.
Ранее Катя Лель рассказала, что инопланетяне выходят с ней на связь постоянно — это происходит и в физическом, и в астральном мире. Артистка не возражает против таких встреч и не боится пришельцев.
«Это моя жизнь, это высшие силы света, добрые вибрации, если они с тобой контактируют, то они хотят тебя чем-то наделить, и ты понесешь это дальше во благо людям, если ты достоин этого», — сказала Катя Лель.
Между тем официальный представитель МИД пишет песни для Кати Лель и Наргиз.
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