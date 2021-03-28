Фотожурналист снял удивительно красивый «танец» северных оленей

Ранее это явление комментировал «Вечерней Москве» зоолог Андрей Подлужнов. Он рассказал, что это инстинктивная форма защиты.
«Олень — стадное животное. Преимущественно живет в тундре, где на оленей охотятся, например, волки. Таким образом животное от них защищается, — сказал специалист. — Миллионы лет эволюции сделали свое дело. Это уже сейчас человек использует ограду, чтобы защитить оленей от хищников. Однако для оленей ограждение ничего не значит».
По словам эксперта, в круг выстраиваются не только олени, но и любые другие копытные дикие животные. Например, коровы, зубры, бизоны.
Круг имеет четкую структуру. В центре находятся дети и самки. По кругу стоят самцы, которые защищают стадо. Если быки и коровы стоят в кругу неподвижно, поскольку они медлительные и полагаются на удар своих рогов, то олени быстрые животные, поэтому кружатся. Каждый прикрывает спину впереди идущего.
Кроме того, летом северные олени так спасаются от насекомых. Периодически олени меняются местами и те, кто был внутри оказываются снаружи.