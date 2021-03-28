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Жизнь

Фотожурналист снял удивительно красивый «танец» северных оленей

Мурманский фотожурналист Лев Федосеев запечатлел на видео «танец» оленей в селе Ловозеро, пишет СеверПост.Ru. Ролик он разместил на своей странице во «ВКонтакте».

Северные олени на Алтае.
Северные олени на Алтае.
А. Пономарев

Ранее это явление комментировал «Вечерней Москве» зоолог Андрей Подлужнов. Он рассказал, что это инстинктивная форма защиты.

«Олень — стадное животное. Преимущественно живет в тундре, где на оленей охотятся, например, волки. Таким образом животное от них защищается, — сказал специалист. — Миллионы лет эволюции сделали свое дело. Это уже сейчас человек использует ограду, чтобы защитить оленей от хищников. Однако для оленей ограждение ничего не значит».

По словам эксперта, в круг выстраиваются не только олени, но и любые другие копытные дикие животные. Например, коровы, зубры, бизоны.

Круг имеет четкую структуру. В центре находятся дети и самки. По кругу стоят самцы, которые защищают стадо. Если быки и коровы стоят в кругу неподвижно, поскольку они медлительные и полагаются на удар своих рогов, то олени быстрые животные, поэтому кружатся. Каждый прикрывает спину впереди идущего.

Кроме того, летом северные олени так спасаются от насекомых. Периодически олени меняются местами и те, кто был внутри оказываются снаружи.

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