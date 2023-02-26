Франк назвал неудовлетворительной работу по уборке снега и наледи в Барнауле

Мэр Барнаула Вячеслав Франк указал главам административных районов на неудовлетворительную работу городских служб по уборке снега и наледи. Об этом сообщает мэрия Барнаула.

Вячеслав Франк заявил, что городские службы некачественно выполняют свою работу по уборке снега и наледи кровель жилых домов, дворов и внутриквартальных проездов. Глава города поручил взять эту работу на особый контроль.

Плохо очищены участки дорог возле предприятий торговли и общественного питания.

«Глава города поручил председателю комитета по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда Наталье Кротовой провести дополнительную работу с руководителями предприятий о необходимости своевременной уборки прилегающих территорий», — сообщают в ведомстве.

Вячеслав Франк поручил управлению по делам ГОЧС Барнаула оперативно реагировать на нештатные ситуации, например, в случае подтопления проезжих частей и территорий частных домовладений. В том числе брать во внимание обращения горожан.

В случае возникновения нештатных ситуаций можно обращаться в диспетчерские службы районов города: Железнодорожный район — 62−56−95;

Индустриальный район — 47−51−83;

Ленинский район — 54−44−49;

Октябрьский район — 24−74−98;

Центральный район — 63−08−25;

Единая дежурная диспетчерская служба города — 29−91−88.

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