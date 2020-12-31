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Жизнь

Мэр Барнаула поздравляет с Новым годом и обещает, что в 2021 году город станет еще уютнее

Глава Барнаула Вячеслав Франк поздравил горожан с наступающим Новым годом и Рождеством. Его слова опубликовала пресс-служба администрации.

Вячеслав Франк.
Вячеслав Франк.
altairegion22.ru

В преддверии праздников мэр кратко подвел итоги года. Так, несмотря на коронавирусные ограничения, в 2021 году удалось достойно отпраздновать 75-летие Победы, жители города поддержали инициативу присвоения столице края почетного звания «Город трудовой доблести», отпраздновали 290-летний юбилей Барнаула, продолжилась реализация национальных проектов.

Особые слова признательности мэр адресовал всем, кто в непростых эпидемиологических условиях обеспечивает стабильную работу всех систем жизнеобеспечения города: врачам, педагогам, волонтерам, работникам транспорта и ЖКХ.

«Спасибо вам, дорогие барнаульцы, за добросовестный труд, ответственность, и активную жизненную позицию. Впереди у нас большая, напряженная работа. Уверен, что вместе мы справимся с любыми трудностями, воплотим в жизнь все планы и замыслы. Благодаря вашим инициативам и неравнодушному отношению в 2021 году Барнаул станет еще уютнее и современнее», — благодарит глава города.

Он пожелал всем крепкого здоровья, счастья, благополучия, неиссякаемого оптимизма, любви, и чтобы Новый год оправдал все надежды, сделал жизнь яркой и интересной, наполненной светом и радостью.

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