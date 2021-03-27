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Жизнь

Франция хочет включить багет в список Всемирного наследия ЮНЕСКО

Багет достоин стать нематериальным достоянием человечества. Министр культуры франции Розелин Башло сообщила о этом газете Parisien.

Багет.
Багет.
Pixabay.

«Багет — живая часть нашего наследия! Живая, но хрупкая, потому что основана на исключительном опыте мастеров и их приверженности этой красивой, но такой сложной работе. Багет — благородный и обманчиво простой продукт… Этот продукт нас объединяет, и поэтому я выбрала его», — передают ее слова РИА Новости.

Министерство культуры должно до 31 марта подать номинацию в ЮНЕСКО. Будет ли включен багет в список, станет известно осенью 2022 года.

В список культурного нематериального наследия ЮНЕСКО уже были включены неаполитанская пицца, кимчи, лаваш, долма, плов, имбирный пряник, кофе по-турецки и многое другое

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