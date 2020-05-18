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Жизнь

Француженка родила сразу шестерых детей

Во французском Страсбурге женщина родила сразу шесть малышей — пять девочек и мальчика.

Младенец. Ребенок.
Младенец. Ребенок.
СС0

Малыши весом от 630 до 730 граммов появились на свет при помощи кесарева сечения на 25-й неделе беременности, уточняет РИА Новости.

Новорожденные помещены в неонатальную реанимацию, они проведут в больнице еще несколько месяцев. О реакции счастливого папы ничего не сообщается.

Рождение шестерни считается редким явлением, пишет bfm.ru. В мире шестерняшки появляются в среднем один раз на 4,7 млрд родов. <Во Франции такое событие в прошлый раз произошло более 30 лет назад.>

У роженицы уже есть двое детей.

В 2016 году китаянка родила четверню, которых родители назвали Восток, Юг, Запад и Север.

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