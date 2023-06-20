20 июня
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Жизнь

Французские экологи требуют от Coca-Cola спасти аиста, который застрял в банке из под напитка

Во Франции экологи призвали Coca-Cola спасти аиста, который защемил клюв в банке из-под напитка компании. Об этом сообщает Life со ссылкой на газету Est Républicain.

Кока кола.
Кока кола.
Михаил Хаустов

Аиста заметили 16 июня рядом со столицей департамента, городом Везуль. Клюв птицы застрял в банке Coca-Cola, и она не могла собирать насекомых для пищи.

В Национальном управлении по вопросам биоразнообразия заявили, что если не освободить аиста в ближайшем времени, то она обречена на погибель от голода и жажды.

Экологи обратились за помощью в компанию Coca-Cola. Они просят применить их беспилотники для поиска птицы, ведь ее перемещение охватывает большую площадь в районе гнездования.

"Coca-Cola, ответьте, я безуспешно пытаюсь связаться с вами уже 24 часа. Наши орнитологи могут быть мобилизованы, но именно вы должны срочно заняться этим вопросом", написал в соцсетях глава организации "Лига защиты птиц" и экс-депутат парламента Матье Орфелен.

Ранее люди приютили олененка, спасшегося от лесного пожара в Алтайском крае.

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