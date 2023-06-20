Французские экологи требуют от Coca-Cola спасти аиста, который застрял в банке из под напитка

Во Франции экологи призвали Coca-Cola спасти аиста, который защемил клюв в банке из-под напитка компании. Об этом сообщает Life со ссылкой на газету Est Républicain.

Аиста заметили 16 июня рядом со столицей департамента, городом Везуль. Клюв птицы застрял в банке Coca-Cola, и она не могла собирать насекомых для пищи.

В Национальном управлении по вопросам биоразнообразия заявили, что если не освободить аиста в ближайшем времени, то она обречена на погибель от голода и жажды.

Экологи обратились за помощью в компанию Coca-Cola. Они просят применить их беспилотники для поиска птицы, ведь ее перемещение охватывает большую площадь в районе гнездования.

"Coca-Cola, ответьте, я безуспешно пытаюсь связаться с вами уже 24 часа. Наши орнитологи могут быть мобилизованы, но именно вы должны срочно заняться этим вопросом", — написал в соцсетях глава организации "Лига защиты птиц" и экс-депутат парламента Матье Орфелен.

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