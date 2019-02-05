Французские телевизионщики в морозы забрались на «буханках» в дебри Алтая, чтобы снять фильм о спасении снежных барсов

В январе в 35-градусный мороз съемочная группа телекомпании France 2 отправилась в Кош-Агачский район, чтобы сделать фильм о местах обитания снежного барса. О том, какой трудной была их дорога по заснеженным горам и лесам, рассказала пресс-секретарь Алтае-Саянского отделения WWF Татьяна Иваницкая.

Французским корреспондентам пришлось передвигаться по обрывистым дорогам на отечественных микроавтобусах-вездеходах УАЗ, называемых в народе «буханками», а по горным тропам надо было ехать вообще на лошадях.

Иностранцев сопровождали координатор проектов Алтае-Саянского отделения Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Сергеей Верховец и замдиректора Сайлюгемского нацпарка Денис Маликов.

Главным героем репортажа французов стал житель Аргута охотник Мерген Марков. Вместе с другими пятью охотниками отдаленных сел Горного Алтая Мерген патрулирует свой индивидуальный участок, где обитают снежные барсы. Он устанавливает и проверяет автоматические камеры, собирает информацию для природоохранников, снимает петли и капканы.

За работу каждый охотник получает вознаграждение и постепенно привыкает к тому, что снежного барса на Алтае важнее сохранить, чем получить доход от продажи шкуры. Такова главная задача программы по сохранению снежного барса WWF и Pernod Ricard Rouss «Сохрани своего ирбиса!». Под охраной Мергена находятся три снежных барса долины реки Аргут, где расположен кластер «Аргут» Сайлюгемского нацпарка, а с 2015 года эксперты WWF фиксируют небольшое увеличение численности группировки снежного барса.

Доминик Дерда,

постоянный корреспондент «Франс Телевизьон» в Москве , глава московского представительства телекомпании «Франс Телевизьон»:

Я был впечатлен энтузиазмом охотника Мергена, главного героя нашего сюжета. С одной стороны, он просто выполняет свою работу — устанавливает и проверяет автоматические камеры, которые предоставил ему WWF, и зарабатывает на жизнь, чтобы кормить свою семью. С другой стороны, мы поняли и почувствовали, что для него это уже больше, чем работа. Это стало страстью и каким-то долгом. Он действительно хочет сделать что-то хорошее, полезное. И он прав. Вероятно, поэтому этот проект и Pernod Ricard Rouss по сохранению снежного барса успешен.

Кроме Мергена Маркова с французами встречались члены общественной антибраконьерской бригады Кош-Агачского района, которые также получают поддержку WWF и компании Pernod Ricard Rouss. У добровольцев нет особых полномочий, но они сообщают о встреченных находках и стараются пресекать нарушения, разъясняя местных жителям правила поведения в национальном парке.

По итогам поездки уже через две недели на France 2 вышел сюжет о работе местных охотников.

Доминик Дерда,

постоянный корреспондент «Франс Телевизьон» в Москве , глава московского представительства телекомпании «Франс Телевизьон»:

Это наша первая поездка на Алтай. Дикая красота, суровые и грандиозные зимние пейзажи нас просто поразили. В долину реки Аргут, где живут герои нашего сюжета, мы добирались часами на внедорожниках, но это стоит того. Сохранение дикой природы: гор, лесов, рек — все эти темы очень интересны нашим зрителям. Но не менее интересна жизнь и судьбы людей, живущих здесь. Я с удовольствием приеду еще раз.

Сюжет журналистов «Франс Телевизьон» об отдаленных уголках Алтая, мистическом ирбисе и людях, которые его охраняют уже на второй день после выхода вызвал интерес у редакции Евровидения (Eurovison), европейской системы обмена телевизионными программами, а это значит, что историю Мергена и снежного барса сможет увидеть еще больше зрителей в других странах, рассказала Татьяна Иваницкая.