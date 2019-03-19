Французский композитор взыскивает с Киркорова крупную сумму за плагиат

Композитор Дидье Маруани подал иск о защите авторских прав на песню «Жестокая любовь» к народному артисту России Филиппу Киркорову и композитору Олег Попкову на сумму 272 млн рублей. Об этом сообщил адвокат Маруани Евгений Тарло журналистам в понедельник, пишет ТАСС.

По версии Маруани, в композиции «Жестокая любовь» присутствуют существенные заимствования из его песни Symphonic Space Dream. «У нас есть подробное исследование, доказательство того, что эти два музыкальных произведения абсолютно сходны», — сообщил Тарло. Как подчеркнул француз, его цель — «защитить отцовство песни».

Маруани также подаст иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к адвокату Александру Добровинскому, представлявшему интересы Киркорова в 2016 году в деле о плагиате в песне «Жестокая любовь». «Мы вынуждены предъявить иск о защите чести, достоинства, деловой репутации, потому что адвокат Добровинский его оскорбил, назвал вымогателем», — сказал Тарло, добавив, что иск будет подан вечером в понедельник, 18 марта.

Он уточнил, что сумма иска составит 15 млн рублей.

В 2016 году композитор уже обвинял Киркорова в нарушении авторских прав при исполнении песни «Жестокая любовь», однако этого не удалось доказать. «Я хотел именно показать, что я имею мужество предпринимать такие действия. Мне важно показать, что можно защищать авторские права. И с тех пор было четыре-пять исков, инициированных уже российскими композиторами», — отметил Маруани, говоря о той ситуации.

Тогда Добровинский заявил, что у Киркорова вымогали €1 млн. Полиция не стала возбуждать уголовное дело о вымогательстве против французского музыканта.