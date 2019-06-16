Французская чиновница рассказала об имениях семьи Путина

Заммэра французского города Биарриц Джоселин Кастаньед подтвердила журналистам, что семья президента России Владимира Путина имеет два дома в ее городе. Один из них принадлежит Кириллу Шамалову, которого называют зятем президента, пишет Znak со ссылкой на Time.