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Жизнь

Французская чиновница рассказала об имениях семьи Путина

Заммэра французского города Биарриц Джоселин Кастаньед подтвердила журналистам, что семья президента России Владимира Путина имеет два дома в ее городе. Один из них принадлежит Кириллу Шамалову, которого называют зятем президента, пишет Znak со ссылкой на Time.

Особняк, вилла.
Особняк, вилла.
CC0

Чиновница рассказала, что жители города видят членов семьи президента на улицах, но никто не подходит и селфи не делает.

«Нас не волнует, кто они», — говорит она. Дом был куплен законным способом, добавила Кастаньед.

В Биарриц регулярно приезжает бывшая жена президента Людмила Путина, отмечает издание.

О вилле на юго-западе Франции в ноябре 2015 года писали журналисты Reuters. Речь идет о четырехэтажном доме с бассейном на берегу моря. Площадь особняка составляет около 300 кв м. Здание было построено в 1950-е годы. По оценкам экспертов, стоимость составляет более 3,5 млн евро.

По данным издания, виллу приобрел совладелец компании «СИБУР» Кирилл Шамалов. В прессе сообщали, что с 2013 по 2017 год он состоял в браке с Катериной Тихоновой, которая, предположительно, является дочерью Владимира Путина.

Почему Тихонову считают дочерью Путина?

В конце января 2015 агентство Reuters со ссылкой на анонимный источник написало, что Катерина Тихонова — дочь президента России. Тогда пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил журналистам, что не знает, кто такая Тихонова, и что он занимается президентом, «а не его детьми». Позже информацию о родстве Путина и Тихоновой подтвердили еще несколько источников.

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