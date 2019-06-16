Французская чиновница рассказала об имениях семьи Путина

Чиновница рассказала, что жители города видят членов семьи президента на улицах, но никто не подходит и селфи не делает.
«Нас не волнует, кто они», — говорит она. Дом был куплен законным способом, добавила Кастаньед.
В Биарриц регулярно приезжает бывшая жена президента Людмила Путина, отмечает издание.
О вилле на юго-западе Франции в ноябре 2015 года писали журналисты Reuters. Речь идет о четырехэтажном доме с бассейном на берегу моря. Площадь особняка составляет около 300 кв м. Здание было построено в 1950-е годы. По оценкам экспертов, стоимость составляет более 3,5 млн евро.
По данным издания, виллу приобрел совладелец компании «СИБУР» Кирилл Шамалов. В прессе сообщали, что с 2013 по 2017 год он состоял в браке с Катериной Тихоновой, которая, предположительно, является дочерью Владимира Путина.
Почему Тихонову считают дочерью Путина?
В конце января 2015 агентство Reuters со ссылкой на анонимный источник написало, что Катерина Тихонова — дочь президента России. Тогда пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил журналистам, что не знает, кто такая Тихонова, и что он занимается президентом, «а не его детьми». Позже информацию о родстве Путина и Тихоновой подтвердили еще несколько источников.