Фрея, Карачун и Агамыч. Откуда берутся и как живут экзотические звери в Барнауле

Енот, бородатая агама, сурикат и макака — это не обязательно список жителей зоопарка. Такие животные вполне могут поселиться и дома. И даже все вместе. Зачем и как заводят необычных питомцев, а также сколько стоит жить под одной крышей с уникальным созданием природы — в материале altapress.ru.

Если хочется , то можно

В 2019 году вступил в силу запрет на содержание экзотических животных частными лицами. Но не всех, а только тех, кто из-за своей ядовитости или хищности опасен, и не только для владельцев. Из-за нетипичных условий жизни зверек иногда может заболеть и даже погибнуть.

Животные , которых нельзя держать дома: морские змеи;

кобры;

мамбы;

цепочные и габонские гадюки;

крокодилы;

комодские вараны;

трехкоготные мягкотелые черепахи;

скорпионы;

ядовитые пауки;

медведи;

рыси , львы , леопарды , пумы , тигры;

львы леопарды пумы тигры; волки;

гиббоны;

шерстистые и паукообразные обезьяны;

африканские и австралийские страусы;

американские дикобразы.

Однако тех, кто успел занять место в человеческом доме и душе до закона, никуда не заберут. Не действует запрет также на зверей, «служащих» в цирках, зоопарках, дельфинариях и прочих развлекательных местах.

Лев Алтай. Предоставлено altapress.ru.

Список питомцев, которые могут законно осчастливить ценителей, тоже не мал. Жительница Барнаула Анастасия Барыбина собрала, наверное, около половины животных из него.

Анастасия Барыбина,

хозяйка экзотических животных:

Началось все с бородатой агамы, которую я решила завести чисто из интереса. Назвала прикольно — Агамыч. Она очень понравилась в плане ухода: нет неприятного запаха, не нужно постоянно мыть. Дальше пошли змеи: императорский и радужный удавы — Фрея и Карачун. Потом геккон по кличке Чувак — в честь персонажа фильма. И пауки. Кого-то покупала в барнаульских зоомагазинах, а пауков, одного удава и агаму — у заводчиков в Новосибирске. Но тут есть проблема — транспортировка. Животное доставляет курьер. Поэтому приходится надеяться на то, что им окажется аккуратный человек, имеющий опыт перевозки такого «груза».

Агама и Анастасия. Предоставлено altapress.ru.

Каждый из этих животных обитает в своих условиях. Геккону нужна повышенная влажность. Агаме, наоборот, требуется сухость, так как их естественная среда обитания — пустыня.

Змеям и паукам положены просторные террариумы с хорошей вентиляцией. Уживаются все нормально, потому что находятся в разных комнатах и друг с другом не контактируют.

Анастасия Барыбина,

хозяйка экзотических животных:

Агама и геккон едят тараканов, которых я специально выращиваю для них в квартире. Если все-таки приходится покупать, то это недорого, 10 рублей за штуку. Каждой ящерице нужно 10 тараканов один раз в несколько дней. Удавы питаются цыплятами, перепелками, крысами, мышами. Стоят они приблизительно около 200 рублей за штуку. Их покупаю у заводчиков. Благо, едят пресмыкающиеся не часто — раз в три-четыре недели по две мышки. А пауки любят мелких насекомых, которые стоят копейки. На всех животных трачу рублей 500 в месяц.

Геккон Анастасии. Предоставлено altapress.ru.

Цифра 5 тыс. рублей — средняя цена бородатой агамы. 3 тыс. рублей — средняя цена геккона. 10 тыс. рублей — средняя цена удава. 1,5 тыс. рублей — средняя цена паука.

Ветеринары сходятся во мнении, что неформально все домашние животные, кроме кошек и собак, считаются экзотическими. Даже привычные хомячки. Их, кстати, можно назвать самыми недорогими и неприхотливыми экзотами.

Счастливые и травматичные переезды

К сожалению, не всем животным везет с владельцами. Бывают случаи, когда, не выдержав груза ответственности и затрат, хозяин перепродает своего питомца или просто оставляет там, где о нем позаботятся. В барнаульском зоопарке знают такие истории не понаслышке.

Енот в барнаульском зоопарке. altapress.ru

Сергей Писарев,

директор зоопарка «Лесная сказка»:

У нас много енотов. Некоторые из них были переданы людьми. Так происходит потому, что сначала маленький шустрый красивый зверек привлекает внимание. А потом оказывается в квартире или доме и начинает разносить все вокруг. И от этого он счастлив. Ведь на самом деле, еноты очень беспокойные и любопытные животные. Они любят общаться, но хозяина в лице человека не признают. Для енота владелец — никто. А он сам по себе и делает, что хочет.

Похожим образом появился в зоопарке и царь зверей — лев Алтай. Как рассказывает директор, его малышом купила девушка на птичьем рынке в Москве, когда еще можно было приобрести любое животное, и привезла домой, в Красноярск. Планировала проводить с ним фотосессии для детей. Какое-то время это даже получалось.

Лев Алтай. Предоставлено altapress.ru.

Но «котенок» очень быстро рос, требовал много внимания, пространства для игр и мяса. А когда не получал этого, будучи в обычной городской квартире, начинал громить все вокруг. Тогда хозяйка стала искать зоопарк, который еще не имеет такого «сокровища».

Как раз в Барнауле его не было. Заводить льва Писарев тогда не планировал. Если на его покупку деньги еще были, то на содержание — нет.

Но владелица, желая избавиться от животного, сначала снизила цену с 200 тыс. рублей до 100 тыс., потом до 50 тыс., а в конце концов и до нуля.

Справка С момента принятия запрета на содержание некоторых экзотических животных все такие звери, выставленные на продажу, чипируются и отслеживаются Россельхознадзором по специальной системе наблюдения. Таким образом, купить кого-то запрещенного теперь невозможно.

Лев Алтай и львица Ая. Предоставлено altapress.ru.

«Когда из машины появился львенок и протянул лапы, мое сопротивление было сломлено окончательно и бесповоротно», — вспоминает Сергей Писарев.

Сейчас Алтай уже взрослый женатый мужчина и многодетный отец. Его потомки уже вышли из родительского вольера и переехали в разные зоопарки России.

Почти как дома

Когда я пришла в гости ко льву, он даже не пожелал покидать свое ложе, а его покой охраняла супруга Ая. Львица следовала за мной по периметру клетки, пока я пыталась высмотреть, что там делает ее муж.

В другой стороне зоопарка живет гусь Гоша. Его отдала хозяйка, к которой он привязался еще в детстве гораздо сильнее, чем к биологической матери, и ходил за ней везде, как хвостик. Когда пришло время, женщина не смогла зарубить питомца, хотя разводила птиц на мясо.

Гусь Гоша. Предоставлено altapress.ru.

Поздней осенью, побоявшись, что питомец не переживет холода, она привезла его в зоопарк. Сначала Гоша очень тосковал, но потом привязался к одной из сотрудниц. Теперь гусь откликается на свое имя, когда та зовет его.

Гоша делит жилплощадь с лебедями и пеликанами. Если не присматриваться, он даже не слишком отличается от соседей — такой же симпатичный.

Я решила проверить, признает ли он во мне достойного внимания человека, и позвала: «Гоша! Г-о-о-о-о-ш-а-а-а!». Но Георгий даже не повернул клюв в мою сторону.

Бывали в «Лесной сказке» обитатели и с трагической судьбой. Например, яванский макак Василий. Директор одного из зоомагазинов привез специально для барнаульского покупателя яванского макака. Но вопросы покупки и транспортировки оказались слишком сложны для заказчика, и он отказался от зверя.

Макак Василий. Предоставлено altapress.ru.

Обезьяна осталась в магазине краевой столицы, где ей выделили маленькую тесную клетку, в которой просторолюбивому животному было крайне некомфортно. Новый хозяин никак не находился из-за высокой цены. А русское имя макаку дали неравнодушные прохожие.

Цифра 100 тыс. рублей — минимальная цена обезьяны. 10 тыс. рублей — минимальная сумма ежемесячного содержания.

Василий прожил в тесноте и обиде на людей около двух лет. В итоге, когда оказался в зоопарке, где ему наконец выделили просторную клетку, его нервная система не выдержала долгожданного счастья. Обезьяна начала калечить сама себя и вскоре умерла.

Макак Василий. Предоставлено altapress.ru.

Эксперты уверены: смена места обитания и хозяина — всегда огромный стресс. После переезда животное может отказываться от еды, быть агрессивным к окружающим.

Все как у людей

Ветеринар барнаульской клиники «Альмавет» Юлия Бурнашева считает, что в последние годы люди чаще стали заводить диковинных зверей.

Иногда к такому решению они приходят после просмотренного фильма или просто их привлекает экзотическая внешность животного.

Однако появление четверо- или шестиногого члена семьи всегда большая ответственность, ведь ухаживать за экзотическими любимцами сложнее, чем за котом или собакой.

Геккон Анастасии. Предоставлено altapress.ru.

Юлия Бурнашева,

ветеринар клиники «Альмавет»:

Был такой случай. Хозяин принес на осмотр черепашку, потому что подумал, что она умерла. Посмотрели. Оказалось — впала в спячку. Владелец признался, что забыл, когда в последний раз ее кормил. Вот она и решила экономить энергию. А у другой Тортилы защитный панцирь размяк — тоже из-за неправильного ухода. Еще была история: игуана выпала со второго этажа и сломала лапку. К счастью, хирургам конечность удалось собрать.

Кроме травм, звери могут подхватить те же заболевания, что и люди.

Сергей Дашко,

ветеринар клиники «Авиценна»:

Помню, как-то раз лечил небольшого крокодила от воспаления легких. Бедняжка переохладился в воде и не мог нырять. Задыхался и плавал только на поверхности. Змеи и черепахи тоже часто простывают, потому что наш климат слишком холодный для пресмыкающихся. Удав Анастасии. Предоставлено altapress.ru.

Если жить с питомцем мирно не получается из-за его характера, может помочь, например, зоопсихолог. Впрочем, спикеры отмечают, что даже дикое животное способно почувствовать доброе отношение и отплатить им же.