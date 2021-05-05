Фрея, Карачун и Агамыч. Откуда берутся и как живут экзотические звери в Барнауле

Если хочется, то можно
В 2019 году вступил в силу запрет на содержание экзотических животных частными лицами. Но не всех, а только тех, кто из-за своей ядовитости или хищности опасен, и не только для владельцев. Из-за нетипичных условий жизни зверек иногда может заболеть и даже погибнуть.
Животные, которых нельзя держать дома:
- морские змеи;
- кобры;
- мамбы;
- цепочные и габонские гадюки;
- крокодилы;
- комодские вараны;
- трехкоготные мягкотелые черепахи;
- скорпионы;
- ядовитые пауки;
- медведи;
- рыси, львы, леопарды, пумы, тигры;
- волки;
- гиббоны;
- шерстистые и паукообразные обезьяны;
- африканские и австралийские страусы;
- американские дикобразы.
Однако тех, кто успел занять место в человеческом доме и душе до закона, никуда не заберут. Не действует запрет также на зверей, «служащих» в цирках, зоопарках, дельфинариях и прочих развлекательных местах.
Список питомцев, которые могут законно осчастливить ценителей, тоже не мал. Жительница Барнаула Анастасия Барыбина собрала, наверное, около половины животных из него.
Анастасия Барыбина,
хозяйка экзотических животных:
Началось все с бородатой агамы, которую я решила завести чисто из интереса. Назвала прикольно — Агамыч.
Она очень понравилась в плане ухода: нет неприятного запаха, не нужно постоянно мыть. Дальше пошли змеи: императорский и радужный удавы — Фрея и Карачун. Потом геккон по кличке Чувак — в честь персонажа фильма. И пауки.
Кого-то покупала в барнаульских зоомагазинах, а пауков, одного удава и агаму — у заводчиков в Новосибирске.
Но тут есть проблема — транспортировка. Животное доставляет курьер. Поэтому приходится надеяться на то, что им окажется аккуратный человек, имеющий опыт перевозки такого «груза».
Каждый из этих животных обитает в своих условиях. Геккону нужна повышенная влажность. Агаме, наоборот, требуется сухость, так как их естественная среда обитания — пустыня.
Змеям и паукам положены просторные террариумы с хорошей вентиляцией. Уживаются все нормально, потому что находятся в разных комнатах и друг с другом не контактируют.
Анастасия Барыбина,
хозяйка экзотических животных:
Агама и геккон едят тараканов, которых я специально выращиваю для них в квартире. Если все-таки приходится покупать, то это недорого, 10 рублей за штуку. Каждой ящерице нужно 10 тараканов один раз в несколько дней.
Удавы питаются цыплятами, перепелками, крысами, мышами. Стоят они приблизительно около 200 рублей за штуку. Их покупаю у заводчиков.
Благо, едят пресмыкающиеся не часто — раз в три-четыре недели по две мышки. А пауки любят мелких насекомых, которые стоят копейки. На всех животных трачу рублей 500 в месяц.
Цифра
5 тыс. рублей — средняя цена бородатой агамы.
3 тыс. рублей — средняя цена геккона.
10 тыс. рублей — средняя цена удава.
1,5 тыс. рублей — средняя цена паука.
Ветеринары сходятся во мнении, что неформально все домашние животные, кроме кошек и собак, считаются экзотическими. Даже привычные хомячки. Их, кстати, можно назвать самыми недорогими и неприхотливыми экзотами.
Счастливые и травматичные переезды
К сожалению, не всем животным везет с владельцами. Бывают случаи, когда, не выдержав груза ответственности и затрат, хозяин перепродает своего питомца или просто оставляет там, где о нем позаботятся. В барнаульском зоопарке знают такие истории не понаслышке.
Сергей Писарев,
директор зоопарка «Лесная сказка»:
У нас много енотов. Некоторые из них были переданы людьми. Так происходит потому, что сначала маленький шустрый красивый зверек привлекает внимание. А потом оказывается в квартире или доме и начинает разносить все вокруг. И от этого он счастлив.
Ведь на самом деле, еноты очень беспокойные и любопытные животные. Они любят общаться, но хозяина в лице человека не признают. Для енота владелец — никто. А он сам по себе и делает, что хочет.
Похожим образом появился в зоопарке и царь зверей — лев Алтай. Как рассказывает директор, его малышом купила девушка на птичьем рынке в Москве, когда еще можно было приобрести любое животное, и привезла домой, в Красноярск. Планировала проводить с ним фотосессии для детей. Какое-то время это даже получалось.
Но «котенок» очень быстро рос, требовал много внимания, пространства для игр и мяса. А когда не получал этого, будучи в обычной городской квартире, начинал громить все вокруг. Тогда хозяйка стала искать зоопарк, который еще не имеет такого «сокровища».
Как раз в Барнауле его не было. Заводить льва Писарев тогда не планировал. Если на его покупку деньги еще были, то на содержание — нет.
Но владелица, желая избавиться от животного, сначала снизила цену с 200 тыс. рублей до 100 тыс., потом до 50 тыс., а в конце концов и до нуля.
Справка
С момента принятия запрета на содержание некоторых экзотических животных все такие звери, выставленные на продажу, чипируются и отслеживаются Россельхознадзором по специальной системе наблюдения. Таким образом, купить кого-то запрещенного теперь невозможно.
«Когда из машины появился львенок и протянул лапы, мое сопротивление было сломлено окончательно и бесповоротно», — вспоминает Сергей Писарев.
Сейчас Алтай уже взрослый женатый мужчина и многодетный отец. Его потомки уже вышли из родительского вольера и переехали в разные зоопарки России.
Почти как дома
Когда я пришла в гости ко льву, он даже не пожелал покидать свое ложе, а его покой охраняла супруга Ая. Львица следовала за мной по периметру клетки, пока я пыталась высмотреть, что там делает ее муж.
В другой стороне зоопарка живет гусь Гоша. Его отдала хозяйка, к которой он привязался еще в детстве гораздо сильнее, чем к биологической матери, и ходил за ней везде, как хвостик. Когда пришло время, женщина не смогла зарубить питомца, хотя разводила птиц на мясо.
Поздней осенью, побоявшись, что питомец не переживет холода, она привезла его в зоопарк. Сначала Гоша очень тосковал, но потом привязался к одной из сотрудниц. Теперь гусь откликается на свое имя, когда та зовет его.
Гоша делит жилплощадь с лебедями и пеликанами. Если не присматриваться, он даже не слишком отличается от соседей — такой же симпатичный.
Я решила проверить, признает ли он во мне достойного внимания человека, и позвала: «Гоша! Г-о-о-о-о-ш-а-а-а!». Но Георгий даже не повернул клюв в мою сторону.
Бывали в «Лесной сказке» обитатели и с трагической судьбой. Например, яванский макак Василий. Директор одного из зоомагазинов привез специально для барнаульского покупателя яванского макака. Но вопросы покупки и транспортировки оказались слишком сложны для заказчика, и он отказался от зверя.
Обезьяна осталась в магазине краевой столицы, где ей выделили маленькую тесную клетку, в которой просторолюбивому животному было крайне некомфортно. Новый хозяин никак не находился из-за высокой цены. А русское имя макаку дали неравнодушные прохожие.
Цифра
100 тыс. рублей — минимальная цена обезьяны.
10 тыс. рублей — минимальная сумма ежемесячного содержания.
Василий прожил в тесноте и обиде на людей около двух лет. В итоге, когда оказался в зоопарке, где ему наконец выделили просторную клетку, его нервная система не выдержала долгожданного счастья. Обезьяна начала калечить сама себя и вскоре умерла.
Эксперты уверены: смена места обитания и хозяина — всегда огромный стресс. После переезда животное может отказываться от еды, быть агрессивным к окружающим.
Все как у людей
Ветеринар барнаульской клиники «Альмавет» Юлия Бурнашева считает, что в последние годы люди чаще стали заводить диковинных зверей.
Иногда к такому решению они приходят после просмотренного фильма или просто их привлекает экзотическая внешность животного.
Однако появление четверо- или шестиногого члена семьи всегда большая ответственность, ведь ухаживать за экзотическими любимцами сложнее, чем за котом или собакой.
Юлия Бурнашева,
ветеринар клиники «Альмавет»:
Был такой случай. Хозяин принес на осмотр черепашку, потому что подумал, что она умерла. Посмотрели. Оказалось — впала в спячку. Владелец признался, что забыл, когда в последний раз ее кормил. Вот она и решила экономить энергию. А у другой Тортилы защитный панцирь размяк — тоже из-за неправильного ухода.
Еще была история: игуана выпала со второго этажа и сломала лапку. К счастью, хирургам конечность удалось собрать.
Кроме травм, звери могут подхватить те же заболевания, что и люди.
Сергей Дашко,
ветеринар клиники «Авиценна»:
Помню, как-то раз лечил небольшого крокодила от воспаления легких. Бедняжка переохладился в воде и не мог нырять. Задыхался и плавал только на поверхности. Змеи и черепахи тоже часто простывают, потому что наш климат слишком холодный для пресмыкающихся.Удав Анастасии.Предоставлено altapress.ru.
Если жить с питомцем мирно не получается из-за его характера, может помочь, например, зоопсихолог. Впрочем, спикеры отмечают, что даже дикое животное способно почувствовать доброе отношение и отплатить им же.