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Жизнь

Фронтмен Rammstein спел на русском языке песню из репертуара Марка Бернеса и выпустил клип

Немецкий музыкант и лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн спел на песню на стихи Евгения Долматовского «Любимый город».

Тилль Линдеманн. Rammstein.
Тилль Линдеманн. Rammstein.
Кадр из клипа.

На ютуб-канале музыканта появился клип. Там Тилль Линдеманн изображает эстрадного артиста и летает на советском истребителе.

В фильме «Истребители» ее исполнил Марк Бернес.

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