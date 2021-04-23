Фронтмен Rammstein спел на русском языке песню из репертуара Марка Бернеса и выпустил клип

На ютуб-канале музыканта появился клип. Там Тилль Линдеманн изображает эстрадного артиста и летает на советском истребителе.
В фильме «Истребители» ее исполнил Марк Бернес.
Немецкий музыкант и лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн спел на песню на стихи Евгения Долматовского «Любимый город».
На ютуб-канале музыканта появился клип. Там Тилль Линдеманн изображает эстрадного артиста и летает на советском истребителе.
В фильме «Истребители» ее исполнил Марк Бернес.
Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter