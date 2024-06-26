Фрукты или овощи? Ученые выяснили, что полезнее

В десятку лидеров не попал ни один фрукт. В ходе исследования был проанализирован 41 продукт — изучалось содержание в них витаминов, клетчатки и других питательных веществ.

В списке практически полностью заняли позиции разных видов зеленых овощей. Лидером стал кресс-салат. Также капуста разных видов, шпинат, морковь, помидоры, картошка и лук-порей являются богатыми на витамины и клетчатку.

В списке из 41 продукта всего лишь один фрукт — лимон. Как выяснилось, он содержит почти все группы витаминов, наполнен железом и кальцием. В нем есть витамины С, В, А и Е. Он наполнен железом, кальцием, магнием, цинком и фосфором.

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