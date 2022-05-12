12 мая
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Жизнь

ФСБ может получить доступ к базам данных службы заказов такси

Правительство России внесло в Госдуму законопроект об агрегаторах такси, который предполагает новое обязательство — в онлайн-режиме передавать Федеральной службе безопасности доступ к базам данных обработки и передачи заказов, сообщает «Коммерсант».

Такси.
Такси.
Анна Зайкова

В случае принятия законопроекта, служба заказа легкового такси будет обязана предоставить органам автоматизированный удаленный доступ к информационным системам и базам данных, используемым для получения, хранения, обработки и передачи заказов легкового такси в порядке, установленным правительством.

Компании также обяжут передавать сведения о перевозках, в том числе о местоположении такси и водителя, в Региональную навигационно-информационную систему.

Сейчас ФСБ может получить данные из баз данных агрегаторов такси только по запросу.

Кроме того, законопроект регулирует взаимоотношения водителей и агрегаторов такси, а также правила покраски транспортных средств и многое другое.

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