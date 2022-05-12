ФСБ может получить доступ к базам данных службы заказов такси

В случае принятия законопроекта, служба заказа легкового такси будет обязана предоставить органам автоматизированный удаленный доступ к информационным системам и базам данных, используемым для получения, хранения, обработки и передачи заказов легкового такси в порядке, установленным правительством.
Компании также обяжут передавать сведения о перевозках, в том числе о местоположении такси и водителя, в Региональную навигационно-информационную систему.
Сейчас ФСБ может получить данные из баз данных агрегаторов такси только по запросу.
Кроме того, законопроект регулирует взаимоотношения водителей и агрегаторов такси, а также правила покраски транспортных средств и многое другое.