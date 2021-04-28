ФСБ не дала украинским конфетам оказаться в Алтайском крае

На Алтайской таможне остановили груз с конфетами украинской кондитерской корпорации Roshen. Этот товар входит в список санкционных.

При осмотре въезжавшего из Казахстана автомобиля, следовавшего в Змеиногорск, алтайские таможенники совместно с сотрудниками пограничного управления ФСБ обнаружили четыре картонных коробки с конфетами общим весом более 30 кг.

На перевозившего товар водителя завели дело об административном нарушении, конфеты изъяли, сообщили в пресс-службе Алтайской таможни.

По словам заместителя начальника Алтайской таможни Ольги Моисеевой, это уже не первая попытка ввоза продукции украинского производства.

«В 2020 году сотрудниками мобильных групп таможни был пресечен ввоз в Российскую Федерацию 34 холодильных витрин и 1600 кг кондитерских изделий, страной происхождения которых является Украина», — сказала она.

Roshen — украинская кондитерская корпорация, один из крупнейших производителей кондитерских изделий Украины и Восточной Европы. Название «Рошен» образовано отбрасыванием первого и последнего слогов от фамилии основателя корпорации — Петра Порошенко, экс-президента Украины.

29 июля 2013 года Роспотребнадзор дал указания таможенным органам о запрете ввоза продукции компании в Россию. Запрет объясняется выявленными нарушениями по качеству и безопасности: в образцах продукции содержание жиров и органолептика не соответствовали нормативам.

Ранее в Алтайский край не пустили десятки тонн опасной рыбы и санкционные груши.