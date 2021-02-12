ФСБ потребовала ключи к перепискам пользователей «Авито» и RuTube

Летом 2019 года ФСБ попросили десятки интернет-сервисов предоставить им доступ к личной переписке пользователей, как было в случае с Яндексом и Telegram, сообщает РБК.

Письма с требованиями приходили на адрес десятка интернет-компаний, которые включены в реестр операторов распространения информации. Это такие сервисы, как «Авито», RuTube, «Хабр» и другие.

В письмах было обозначено, что компании должны «организовать круглосуточный удаленный доступ Центра к информационной системе», а также быть готовыми к передаче ключей для дешифровки трафика.

Кроме того, по данным СМИ, что в ноябре 2019 года ФСБ направила участникам реестра еще одно письмо с приглашением встретиться на Лубянке для разъяснений тем, кто еще не поставил оборудование.



Право на такие условия ФСБ дает «закон Яровой». За отказ предоставить ключи может последовать штраф в размере до 1 млн рублей.

В случае неисполнения требований Роскомнадзор может попросить суд заблокировать сервис. Такая ситуация произошла с мессенджером Telegram, который официально запрещен в России с апреля 2018 года.



