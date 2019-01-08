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Жизнь
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ФСИН объяснила, почему в России стали меньше избивать заключенных

В России стали меньше и реже избивать подследственных. Это связано с изменениями в законодательстве, сообщил заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерий Максименко в интервью агентству«Интерфакс».

Тюрьма.
Тюрьма.
Дмитрий Кудрявцев

Согласно новым правилам, от насилия со стороны полицейских граждан, находящихся под следствием, защищает новый порядок, при котором следственным изоляторам запрещается принимать арестованных с травмами. При этом, к снижению насильственных действий привело и отделение ФСИН из структуры МВД.

Максименко подчеркнул, что именно разрушение системы, при которой розыск, следствие и арест находились в компетенции одного ведомства, обеспечило существенное улучшение защиты прав человека.

«Когда человек находился в руках одних органов, происходили действительно страшные вещи», — посетовал зам главы ФСИН.

По его словам, случае насилия все еще имеют место быть, и от этого «иногда становится страшно».

Он также отметил, что теперь заключенные перестали бояться рассказывать о проблемах. «На сегодняшний день ФСИН стала настолько открытой и настолько демократичной, что, на наш взгляд, общество еще к этому не готово», — добавил он.

Валерий Максименко рассказал, что сотрудники ведомства испытывают и психологическое давление из-за специфике работы. Иногда в глазах коллег Максименко видит безнадегу и тоску, пишет «Лента.ру».

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