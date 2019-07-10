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Жизнь

ФСИН предложила не брать под стражу женщин на сносях и инвалидов

Федеральная служба исполнения наказания и Совет при президенте России по развитию гражданского общества предлагают запретить заключение под стражу беременных женщин, женщин с малолетними детьми, а также инвалидов I и II групп, сообщает RT.

В женской колонии показали моноспектакль "Эдит Пиаф".
В женской колонии показали моноспектакль "Эдит Пиаф".
Олег Богданов

Исключение в данном случае могут коснуться обвиняемых в тяжких и особо тяжких преступлениях. По информации ФСИН, в 2016 году в местах лишения свободы находилась 1,5 тыс. беременная женщина (788 — в колониях, 733 — в СИЗО). В 2018 году их число снизилось до 1,2 тыс.

Также предлагается «исключить применение меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении лиц, впервые привлекаемых к уголовной ответственности за совершение преступлений отдельных категорий, по которым уголовным законодательством предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок менее пяти лет, в целях более широкого применения иных мер пресечения».

В сентябре 2018 года сообщалось, что служба исполнения наказания намерена улучшить нормы питания для беременных женщин и кормящих матерей, а также для инвалидов и несовершеннолетних, находящихся в заключении.

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