ФСИН прокомментировала фотографии, на которых член «банды Цапка» обедает крабами в колонии

«Комсомольская правда» опубликовала снимки осужденного из «банды Цапка» Вячеслава Цеповяза, на которых он позирует в тюремной робе за столом с крабами и красной икрой, а также жарит шашлык. УФСИН России по Амурской области провело служебную проверку по данному факту и подтвердило подлинность фото.

«Данные фотографии, свидетельствующие о фактах нарушений правил внутреннего распорядка исправительного учреждения, были сняты в 2015 году. Материалы проверки были переданы в следственные органы для принятия процессуального решения», — сообщили в УФСИН России по Амурской области.

«Избежать коррупции в дальних регионах бывает сложно, особенно если у преступника, который вступает в сговор с сотрудниками, дар убеждения и, главное, сумасшедшие деньги. По результатам проверки было наказано несколько сотрудников», — рассказал «МК» заместитель директора ФСИН России Валерий Максименко.

По словам представителя ФСИН, снимок Цеповяз прислал своей бывшей жене Наталье Стришней, но она показала его прокуратуре только этим летом. Максименко предположил, что столь поздняя огласка может быть связана с возникшими у них имущественными спорами.

Представитель ФСИН также отметил, что многим арестантам разрешается заказывать и икру, и шашлык, однако мобильный телефон, на который было сделано фото, категорически запрещается проносить за решетку. Он подчеркнул, что сейчас Цеповяз содержится «в жесточайших условиях».

«Комсомольской правде» экс-жена Цеповяза рассказала, что семья тратила на его содержание в колонии в Амурской области около трех миллионов рублей в год.

В ноябре 2013 года Цеповяза приговорили к 20 годам колонии за участие в организации массового убийства жителей станицы Кущевская. В результате кровавой бойни, которую устроили члены Цапковской ОПГ, были убиты 12 человек, в том числе 4 ребенка: семья местного фермера, их гости и соседи. Главаря Сергея Цапка и его двух сообщников приговорили к пожизненному заключению. Еще трое человек, в том числе Вячеслав Цеповяз, получили длительные сроки. Сергей Цапок умер в СИЗО в 2014 году.