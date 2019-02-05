Фундук и прочие прелести: рецепт домашней Нутеллы и блюда с ореховой пастой

Всемирный день Нутеллы отмечают 5 февраля. Это популярное лакомство можно легко найти в любом магазине. Но если по какой-то причине вы не можете или не желаете купить себе баночку-другую шоколадной пасты, мы расскажем, как приготовить Нутеллу в домашних условиях и гораздо дешевле.

Всемирный день Нутеллы

Этот праздник любители орехового крема ежегодно отмечают 5 февраля. Сама традиция берет начало из 1990-х годов, говорит в своей книге Джиджи Падовани. Начиная с небольшого городка Альба, в разных уголках Италии продукт постепенно набирал популярность. В 2000-х он был почти на всех праздничных столах итальянцев, а студенты начали собираться под Новый год, чтобы отпраздновать день Нутеллы.

С 2007 года праздник получил статус международного. Интересно, что дата никак не связан с историей бренда. Инициатором мероприятия стала блогер Сара Россо, преданная фанатка продукта.

На самом же деле, паста появилась в производстве в далеком 1946 году. После Второй мировой войны ввоз какао в Италию сильно ограничивали. Находчивый пекарь и кондитер Пьетро Ферреро «разбавил» какао-масло лесными орехами, а именно фундуком. Такая находка особенно пришлась по вкусу детям. С тех пор рецепт усовершенствовали, да и компания изобретателя вкусного крема создала немало других сладостей, ставших популярными. Например, «Рафаэлло», «Киндер сюрприз» и «Тик-так».

Рецепт домашней Нутеллы

½ стакана фундука отправляем на 5−7 минут в духовку на 180 °C. Даем орехам пару минут остыть, очищаем от шелухи.

Взбиваем в комбайне до однородной массы. Добавляем 1 столовую ложку какао ½ столовой ложки сиропа. При необходимости добавьте несколько столовых ложек воды.

Что приготовить с Нутеллой?

Эта сладкая паста — продукт универсальный. Хозяйки легко нашли ей применение не только в намазанном на хлеб виде или при приготовлении каши. Такой ореховый крем можно добавить в тесто для оладьев, печенья и кексов. А так же, использовать как основу для начинки сладких рулетов. На некоторых рецептах остановимся подробнее…

Печенье СС0

Печенье из Нутеллы

Яйцо необходимо хорошенько растереть с 50 граммами ванильного сахара. Постепенно всыпать 250 грамм муки, перемешать и добавить 250 грамм секретного ингредиента (ореховой пасты). Перемешайте массу ещё раз и тесто готово. Осталось скатать из него аккуратные шарики и положить на противень, немного расплющить. Печенье выпекается при температуре 180 градусов в течении 5−7 минут.

Ореховый смузи СС0

Ореховый смузи

Для этого напитка вам понадобиться блендер. Чтобы получить одну порцию, смешайте 1 банан, ½ стакана молока, 50 грамм грецких орехов и 1−2 ложки пасты «Нутелла». По желанию, такой смузи можно украсить тертым миндалем и ягодами. Продукт готов к употреблению.

Шоколад СС0

Горячий шоколад с Нутеллой

Для того, чтобы приготовить этот напиток не потребуется много сил и времени. Поставьте 250 грамм молока на средний огонь, добавьте две столовые ложки Нутеллы и одну какао-порошка. В завершение, можно потереть цедру апельсина.

СС0

Мороженое с Нутеллой

Смешиваем 125 мл сливок, 75 грамм сахара и щепотку соли, затем доводим до кипения на среднем огне в небольшой кастрюле. Пришло время для ореховой пасты — разводим в остывающей жидкости 165 грамм Нутеллы. После этого необходимо добавить 400 грамм греческого йогурта, тщательно перемешать и убрать в морозилку. Масса будет замерзать в течение 4 часов.