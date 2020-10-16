«Фунтик кудрявчика, любезный!» Тест: угадай, что барнаульцам предлагали купить в объявлениях начала XX века

«Вам сабзы или коринки? А быть может, еще кандиль возьмете?» Уже чувствуете себя семилетним ребенком, которого мама послала в магазин? Правильно. Altapress.ru отправляет вас в поход по старинным барнаульским лавкам, гостиницам и ресторанам. Попробуйте разобраться, что покупали барнаульцы до революции.

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