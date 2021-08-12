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Жизнь

Футболист Мамаев решил отобрать у бывшей жены «семейные ценности»

Первомайский районный суд Ростова-на-Дону наложил арест на автомобили бывшей жены футболиста Павла Мамаева Аланы Мамаевой Range Rover Evoqe и Bentley Continental, сообщает «Интерфакс».

Павел Мамаев.
Павел Мамаев.
www.instagram.com/mamaev_fans

Такие меры приняли по иску о разделе имущества.

Его подал Мамаев, пояснили в пресс-службе суда. В суде находится еще один иск — об определении места жительства дочери Мамаевых и порядка взыскания алиментов.

По разделу имущества дату следующего заседания пока не назначили. По второму иску заседание пройдет 18 августа.

И девичья фамилия

Алана и Павел Мамаевы были в браке с 2013 года. В марте 2021-го жена футболиста сообщила о разводе. Тогда она отмечала, что не претендует на раздел имущества, пишет polit.ru. В августе она сообщила, что Мамаев пытается отобрать у нее дочь. По словам Мамаевой, бывший супруг пытается ввести суд в заблуждение утверждениями о том, что дочка проживает постоянно с ним в Ростове-на-Дону.

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