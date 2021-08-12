Футболист Мамаев решил отобрать у бывшей жены «семейные ценности»

Такие меры приняли по иску о разделе имущества.

Его подал Мамаев, пояснили в пресс-службе суда. В суде находится еще один иск — об определении места жительства дочери Мамаевых и порядка взыскания алиментов.

По разделу имущества дату следующего заседания пока не назначили. По второму иску заседание пройдет 18 августа.

И девичья фамилия

Алана и Павел Мамаевы были в браке с 2013 года. В марте 2021-го жена футболиста сообщила о разводе. Тогда она отмечала, что не претендует на раздел имущества, пишет polit.ru. В августе она сообщила, что Мамаев пытается отобрать у нее дочь. По словам Мамаевой, бывший супруг пытается ввести суд в заблуждение утверждениями о том, что дочка проживает постоянно с ним в Ростове-на-Дону.