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Жизнь
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Какими яркими событиями запомнился Новый год в Парке спорта А. Смертина

Впервые главная елка Индустриального района г. Барнаула была организована на фестивальной площадке в Парке спорта. Жители города помогли украсить парк, приняв участие в чемпионате по лепке снеговиков, — так перед новогодними праздниками появилась целая аллея снежных арт-объектов на тему спорта и здорового образа жизни.

Каток в парке
Каток в парке
Дарья Турова
Чемпионат по лепке снеговиков.
Чемпионат по лепке снеговиков.
CX News
Чемпионат по лепке снеговиков.
Чемпионат по лепке снеговиков.
CX News
Чемпионат по лепке снеговиков.
Чемпионат по лепке снеговиков.
CX News
Чемпионат по лепке снеговиков.
Чемпионат по лепке снеговиков.
CX News

28 декабря на официальном открытии снежного городка было представлено семь фигур, созданных участниками конкурса — студентами Института архитектуры и дизайна АлтГТУ. Команды вырезали из снега Щелкунчика, снеговика, робота Валл-и другие фигуры по эскизам, подготовленным специально к фестивалю. Посетители парка могли не только прогуляться вокруг елки, но и полюбоваться этими скульптурами. Для самых любопытных парк построил снежный лабиринт, выход из которого пытались найти не только дети, но и взрослые.

Конкурс снежные фигуры
Конкурс снежные фигуры
Дмитрий Лямзин
Конкурс снежные фигуры
Конкурс снежные фигуры
Дмитрий Лямзин
Конкурс снежные фигуры
Конкурс снежные фигуры
Дмитрий Лямзин
Конкурс снежные фигуры
Конкурс снежные фигуры
Дмитрий Лямзин
Конкурс снежные фигуры
Конкурс снежные фигуры
Дмитрий Лямзин
Конкурс снежные фигуры
Конкурс снежные фигуры
Дмитрий Лямзин

На новогодних каникулах парк предложил горожанам поучаствовать в дворовых забавах у елки и программе «Стань фигуристом за семь дней» на новом катке. Это второй сезон зимней программы здорового образа жизни «Парк спорта», где профессиональные тренеры обучали желающих элементам катания на коньках. Более 100 человек — и взрослые, и дети — учились набирать скорость и правильно тормозить, кататься «ласточкой» и делать выпады. Каждому участнику проекта ставились отметки об успеваемости в специальном паспорте, а на Рождество были подведены итоги, организаторы вручили дипломы чемпионов, призы и подарки самым активным.

Всего за новогодние каникулы парк посетило около 10 000 человек. По мнению горожан, «елка заняла достойное место, она отлично просматривается со стороны улицы Энтузиастов и создает праздничное настроение».

Елка в парке
Елка в парке
Дарья Турова

Снежный городок в парке простоял до 14 января, а в оставшиеся два месяца зимы Парк спорта приглашает посетителей заглянуть на новый каток, который уже зарекомендовал себя как, пожалуй, самый романтичный в городе. В темное время суток здесь зажигаются лампочки теплого света, создавая атмосферу уюта и волшебства. В пункте проката можно арендовать абсолютно новые коньки с одноразовыми носочками, подкрепиться горячими напитками и свежей выпечкой. А на самом катке работает эксклюзивная теплая остановка. График работы «Катка в парке» — с 15 до 21 часа в будни, с 12 до 22 часов в выходные и праздничные дни. Новый каток в Парке спорта располагается ближе к улице Ленинградской.

Каток в парке
Каток в парке
Дарья Турова
Каток в парке
Каток в парке
Дарья Турова
Каток в парке
Каток в парке
Дарья Турова
Каток в парке
Каток в парке
Дарья Турова
Каток в парке
Каток в парке
Дарья Турова
Каток в парке
Каток в парке
Дарья Турова
Каток в парке
Каток в парке
Дарья Турова
Каток в парке
Каток в парке
Дарья Турова
Каток в парке
Каток в парке
Дарья Турова

Следить за подробностями событий в парке можно на странице в «Инстаграме» @parksporta22 или в официальной группе в соцсети «ВКонтакте».

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