«Галактика, пути!»: барнаульцы отреагировали на пробки на платной парковке в ТРЦ

Как сообщают пользователи соцсетей, из всех выездов с парковки работал только один. Это создало пробку на внутренней стоянке в ТРЦ.
Но торопиться было некуда. По мнению подписчиков группы, двери на въездах заклинивало от низких температур, но автомобилисты все равно пытались прорваться. Это не у всех получалось. Например, один из автомобилей зажало воротами.
Пробка в ТРЦ Galaxy
Барнаульцы сравнили эту картину с популярным в Сети мемом «Не путю!» и ситуацией в час пик, когда людей зажимает дверьми маршруток.