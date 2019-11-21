«Галактика, пути!»: барнаульцы отреагировали на пробки на платной парковке в ТРЦ

20 ноября в ТРЦ Galaxy запустили тестовый режим платной парковки — пока без оплаты и учета времени стоянки. Это привело к нескольким инцидентам, сообщают подписчики паблика Barnaul22.

Как сообщают пользователи соцсетей, из всех выездов с парковки работал только один. Это создало пробку на внутренней стоянке в ТРЦ.

Но торопиться было некуда. По мнению подписчиков группы, двери на въездах заклинивало от низких температур, но автомобилисты все равно пытались прорваться. Это не у всех получалось. Например, один из автомобилей зажало воротами.

Пробка в ТРЦ Galaxy vk.com/barneos22

Барнаульцы сравнили эту картину с популярным в Сети мемом «Не путю!» и ситуацией в час пик, когда людей зажимает дверьми маршруток.