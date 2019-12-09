Галэкс вошел в рейтинг крупнейших системных интеграторов России

«Галэкс» специализируется на комплексных проектах по проектированию и реализации инженерной и ИТ-инфраструктуры: систем безопасности, электроснабжения, сетей передачи данных.

В прошлом году компания завершила ряд крупных проектов в Красноярском и Алтайском крае, Кемеровской области.

Николай Терещенко,

заместитель руководителя отдела системной интеграции «НТЦ Галэкс»:

В целом в 2018 году мы выполнили работы на суммарной площади более 60 тыс. м2. В рамках проектов «Галэкс» реализовал ряд инженерных и ИТ-систем. Особое значение уделено вопросам безопасности объектов, развернуты интегрированные решения, включающие средства видеонаблюдения, контроля доступа, оповещения и управления эвакуацией, пожаротушения.

Система безопасности , реализованная компаний «Галэкс» на одном из объектов Фото: предоставлено рекламодателем

По итогам работы в 2018 году «Галэкс» вошел в следующие рейтинги:

*** Компания «Галэкс» — многопрофильная ИТ-компания, предоставляющая полный комплекс услуг по информационному и техническому обеспечению и соответствующее сервисное обслуживание. «Галэкс» работает на корпоративном рынке информационных технологий с 1993 года и является на сегодняшний день одной из крупнейших многопрофильных региональных ИТ-компаний России. https://www.galex.ru