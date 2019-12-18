Галерея «Нагорная» приглашает на выставку художников Республики Алтай

На ней будут представлены работы выдающихся графиков и живописцев Алтая: Владимира Чукуева, Владимира Ельникова, Родиона Зиновьева.
Эти работы позволят гостям совершить мысленное путешествие по самым живописным уголкам Горного Алтая: полюбоваться заснеженными вершинами горы Белухи, увидеть бурную красавицу Катунь, заросли могучего кедровника, спуститься в цветущие горные долины.
19 декабря в 18.30 на открытии выставки гостей ждет выступление Болота Байрышева, заслуженного артиста Российской Федерации, заслуженного артиста Республики Алтай, исполнителя традиционного алтайского горлового пения и эпоса, — кая. Его выступление поможет гостям события еще лучше понять и почувствовать алтайскую культуру
Дата открытия: 19 декабря, 18.30
Вход свободный
Адрес: галерея и школа искусств «Нагорная» (ул. Аванесова, 30)
Подробности: @nagornayart и по телефону 8−963−578−11−78