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Галерея «Нагорная» приглашает на выставку художников Республики Алтай

19 декабря в барнаульской галерее «Нагорная» (ул. Аванесова, 30) состоится открытие коллективной выставки художников Республики Алтай.

Барнаульская галерея Нагорная.
Барнаульская галерея Нагорная.
предоставлено организаторами мероприятия

На ней будут представлены работы выдающихся графиков и живописцев Алтая: Владимира Чукуева, Владимира Ельникова, Родиона Зиновьева.

Эти работы позволят гостям совершить мысленное путешествие по самым живописным уголкам Горного Алтая: полюбоваться заснеженными вершинами горы Белухи, увидеть бурную красавицу Катунь, заросли могучего кедровника, спуститься в цветущие горные долины.

19 декабря в 18.30 на открытии выставки гостей ждет выступление Болота Байрышева, заслуженного артиста Российской Федерации, заслуженного артиста Республики Алтай, исполнителя традиционного алтайского горлового пения и эпоса, — кая. Его выступление поможет гостям события еще лучше понять и почувствовать алтайскую культуру

Афиша.
Афиша.
Источник: галерея Нагорная.

Дата открытия: 19 декабря, 18.30

Вход свободный

Адрес: галерея и школа искусств «Нагорная» (ул. Аванесова, 30)

Подробности: @nagornayart и по телефону 8−963−578−11−78

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