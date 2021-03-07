Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
7 марта -1°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Жизнь

Галкин выложил фото, как вместе с супругой отправился на день рождения к кутюрье

Телеведущий и артист эстрады Максим Галкин в своем Instagram сделал пост, где вместе с Аллой Пугачевой едет на день рождения к модельеру Вячеславу Зайцеву.

Алла Пугачева и Максим Галкин
Алла Пугачева и Максим Галкин
опубликовано на yapokupayu.ru

«Едем поздравить с днем рождения легендарного кутюрье Вячеслава Михайловича Зайцева», — написал он.

2 марта модельеру Вячеславу Зайцеву исполнилось 83 года.

Алла Борисовна не отстала от мужа, а тоже разместила у себя в Instagram на днях фотографию с многозначительной подписью. .

«Настоящие друзья, это огромный подарок Судьбы. Спасибо, Господи, за то, что дал возможность найти „СВОИХ“ и успокоиться», — написала она.

Пугачева. Галкин. Их дети.
Пугачева. Галкин. Их дети.
www.instagram.com/maxgalkinru/

Кстати, совсем скоро, 15 апреля, день рождения будет праздновать и сама Алла Пугачева. В этом году они отметят 10-летие свое бракосочетания с Максимом Галкиным.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость