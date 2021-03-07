Галкин выложил фото, как вместе с супругой отправился на день рождения к кутюрье

Телеведущий и артист эстрады Максим Галкин в своем Instagram сделал пост, где вместе с Аллой Пугачевой едет на день рождения к модельеру Вячеславу Зайцеву.

«Едем поздравить с днем рождения легендарного кутюрье Вячеслава Михайловича Зайцева», — написал он.

2 марта модельеру Вячеславу Зайцеву исполнилось 83 года.

Алла Борисовна не отстала от мужа, а тоже разместила у себя в Instagram на днях фотографию с многозначительной подписью. .

«Настоящие друзья, это огромный подарок Судьбы. Спасибо, Господи, за то, что дал возможность найти „СВОИХ“ и успокоиться», — написала она.

Кстати, совсем скоро, 15 апреля, день рождения будет праздновать и сама Алла Пугачева. В этом году они отметят 10-летие свое бракосочетания с Максимом Галкиным.