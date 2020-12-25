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Жизнь

Галустян историей про котлеты заманивает на третью фазу испытания вакцины

Шоумен Михаил Галустян рассказал в своем Instagram, что переболел коронавирусом и поведал необычные ощущения от заражения, а также призвал стать волонтером.

Михаил Галустян.
Михаил Галустян.
instagram.com/m_galustyan

Михаил написал, что в ноябре заболел ковидом и пережил не самый приятный период в жизни.

«Я впервые попробовал безвкусные эклеры, котлеты и многое другое. Скажу честно, было не очень. Запахов домашнего уюта я тоже не чувствовал», — отметил он.

Он вспомнил, что самочувствие было отвратительное — вирус поразил около 20% легких.

«Очень хочу, чтобы ни один человек на планете не сталкивался с трудностями, которые тащит за собой ковид», — загадал желание Михаил.

Также рассказал, как исследователи из разных стран сутками работают над созданием эффективных вакцин.

«Появляется все больше волонтеров, готовых внести свой вклад в финальную стадию исследований вакцины», — добавил актер и прорекламировал сайт, где набирают добровольцев для испытания вакцины.

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