Галустян историей про котлеты заманивает на третью фазу испытания вакцины

Шоумен Михаил Галустян рассказал в своем Instagram , что переболел коронавирусом и поведал необычные ощущения от заражения, а также призвал стать волонтером.

Михаил написал, что в ноябре заболел ковидом и пережил не самый приятный период в жизни.

«Я впервые попробовал безвкусные эклеры, котлеты и многое другое. Скажу честно, было не очень. Запахов домашнего уюта я тоже не чувствовал», — отметил он.

Он вспомнил, что самочувствие было отвратительное — вирус поразил около 20% легких.

«Очень хочу, чтобы ни один человек на планете не сталкивался с трудностями, которые тащит за собой ковид», — загадал желание Михаил.

Также рассказал, как исследователи из разных стран сутками работают над созданием эффективных вакцин.