Гаражное недоразумение. Чем опасна для детей дорога к барнаульской школе № 89

Корреспондент altapress.ru отправился на место в 7:30 утра. Это время, когда дорога наиболее оживленная. Школьники и их родителей бегут, чтобы успеть к первому звонку.
Рядом с входом на территорию школы расположен железобетонный гараж. Он действительно загораживает видимость и пешеходам и водителям. Первые не видят подъезжающую машину, а вторые могут не заметить ребенка, который собирается переходить дорогу.
Проезжая часть узкая. Тут с трудом разъедутся два автомобиля. Один из водителей объяснил нашему корреспонденту, что притормаживает перед опасным местом, но все ли так делают — вопрос открытый. Да и дети не всегда переходят дорогу спокойным шагом.
Мама одного из школьников рассказала нам, что каждый день напоминает сыну о правилах дорожного движения. Но одного пока не отпускает, встречает и провожает каждое утро.
На нашем видео видно, насколько небезопасно здесь переходить.