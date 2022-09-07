Гаражное недоразумение. Чем опасна для детей дорога к барнаульской школе № 89

Школа № 89 на ул. Солнечная поляна расположена в спальном районе. Путь к ней лежит через проезжую часть. Читатели altapress.ru пожаловались, что один из гаражей загораживает видимость. Дети могут внезапно для водителя выскочить перед машиной. Мы отравили нашего корреспондента посмотреть, как выглядит это место и почему оно держит в страхе школьников.

Корреспондент altapress.ru отправился на место в 7:30 утра. Это время, когда дорога наиболее оживленная. Школьники и их родителей бегут, чтобы успеть к первому звонку.

Рядом с входом на территорию школы расположен железобетонный гараж. Он действительно загораживает видимость и пешеходам и водителям. Первые не видят подъезжающую машину, а вторые могут не заметить ребенка, который собирается переходить дорогу.

Проезжая часть узкая. Тут с трудом разъедутся два автомобиля. Один из водителей объяснил нашему корреспонденту, что притормаживает перед опасным местом, но все ли так делают — вопрос открытый. Да и дети не всегда переходят дорогу спокойным шагом.

Мама одного из школьников рассказала нам, что каждый день напоминает сыну о правилах дорожного движения. Но одного пока не отпускает, встречает и провожает каждое утро.

Опасная дорога около барнаульской школы № 89. Altapress.ru.

На нашем видео видно, насколько небезопасно здесь переходить.