7 сентября
﻿
Жизнь

Гаражное недоразумение. Чем опасна для детей дорога к барнаульской школе № 89

Школа № 89 на ул. Солнечная поляна расположена в спальном районе. Путь к ней лежит через проезжую часть. Читатели altapress.ru пожаловались, что один из гаражей загораживает видимость. Дети могут внезапно для водителя выскочить перед машиной. Мы отравили нашего корреспондента посмотреть, как выглядит это место и почему оно держит в страхе школьников.

Опасная дорога около барнаульской школы №89.
Опасная дорога около барнаульской школы №89.
Altapress.ru.

Корреспондент altapress.ru отправился на место в 7:30 утра. Это время, когда дорога наиболее оживленная. Школьники и их родителей бегут, чтобы успеть к первому звонку.

Рядом с входом на территорию школы расположен железобетонный гараж. Он действительно загораживает видимость и пешеходам и водителям. Первые не видят подъезжающую машину, а вторые могут не заметить ребенка, который собирается переходить дорогу.

Проезжая часть узкая. Тут с трудом разъедутся два автомобиля. Один из водителей объяснил нашему корреспонденту, что притормаживает перед опасным местом, но все ли так делают — вопрос открытый. Да и дети не всегда переходят дорогу спокойным шагом.

Мама одного из школьников рассказала нам, что каждый день напоминает сыну о правилах дорожного движения. Но одного пока не отпускает, встречает и провожает каждое утро.

Опасная дорога около барнаульской школы №89.
Опасная дорога около барнаульской школы № 89.
Altapress.ru.

На нашем видео видно, насколько небезопасно здесь переходить.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость