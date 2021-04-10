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Жизнь

Гастроэнтеролог опроверг миф о пользе льняного масла натощак

Пить ложку льняного масла натощак полезно для пищеварения, а если ежедневно употреблять масло из виноградной косточки, можно укрепить иммунитет, уверяют продавцы. Врач-гастроэнтеролог Алексей Парамонов рассказал о вреде масла, пишет «АиФ».

Оливковое масло.
Оливковое масло.
CC0

«Для меня фраза „улучшение пищеварения“ — абсолютно бессодержательна. Ценность каждого продукта зависит от ситуации и потребностей конкретного человека в определенный момент жизни», — сказал врач.

Растительные масла — важный элемент здорового питания. Однако традиция потребления их в «чистом виде натощак» сомнительна с точки зрения пользы.

По словам Парамонова, получается своеобразный «жировой» удар по органам пищеварения, который заставляет работать в авральном режиме желчный пузырь и поджелудочную железу.

Любое масло натощак — сильнейшее желчегонное средство. С одной стороны, это может принести пользу в некоторых ситуациях, например при «застое желчи», когда при УЗИ находят признаки ее расслоения и выпадения осадка (сладж).

Но при наличии желчекаменной болезни такой эксперимент может закончиться перекрытием желчного протока конкрементом и экстренной операцией.

Масла разумно добавлять в пищу в умеренных количествах, в составе кулинарных продуктов они усваиваются гораздо лучше, чем в «чистом» виде.

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