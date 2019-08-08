Гавайский вулкан приготовился к катастрофическому извержению

Скопление воды произошло из-за трещин в скалах. При этом сам кратер из-за предыдущего извержения опустился на 300 метров и подвергся воздействию грунтовых вод, сообщает РИА Новости.

Эксплозивное извержение произойдет, когда магма опустится ниже уровня грунтовых вод. Тогда вода войдет во взаимодействие с раскаленными камнями или давление пара нарастет. Это приведет к взрыву. Последствия, по данным ученых, будут плачевными из-за выброса огромного объема газа и породы в воздух, считают в Геологической службе США.

Килауэа расположен на острове Гавайи (также известен как Большой остров). Его называют одним из самых активных действующих вулканов на Земле, пишет bfm.ru.

В начале мая 2018 года после активизации вулкана местные власти объявили эвакуацию населения, затронувшую около 10 тыс. человек, более 700 домов оказались разрушены.

Ранее эксперты NASA предупредили об угрозе, которую несет для Земли возможность извержения любого из супервулканов. Сейчас на нашей планете существует 20 супервулканов, извержение любого из которых принесет разрушительные последствия.