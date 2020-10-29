Гайд-дизайн и кузов из композита. Вышел новый выпуск бизнес-реалити #Фабрикабизнесидей

Региональный центр « Мой Бизнес » вновь и вновь рассказывает зрителям о героях конкурса #Фабрикабизнесидей. В свежем выпуске будущие предприниматели рассказали о проектах, которые помогут украсить интерьер вашего дома, а также модернизировать ваш автомобиль.

Сапожник с сапогами

Алине Злобиной 20 лет, она учится на дизайнера в АГИК. Сейчас девушка работает по профессии — верстальщиком в журнале «Телесемь». Но в будущем обязательно откроет свой бизнес.

Алина Злобина,

участница проекта:

— Я создаю графический дизайн рекламы, складываю воедино картинки и текст, после чего получается готовый продукт — журнал, который вы читаете.

Алина сетует, что приходится заниматься механической работой изо дня в день, при этом на рабочем мест отсутствует какой-либо карьерный рост. Спасение пришло, откуда не ждали: девушке выпала возможность попробовать себя на новом поприще — в бизнесе. Причем будущая предпринимательница узнала о конкурсе от заведующей кафедры

Идею для бизнес-проекта Алина сочиняла на ходу.

Алина Злобина,

участница проекта:

— Помню, стою, чищу зубы и думаю, какая бизнес-идея может быть — и раз, пришла мысль: гайд-дизайн.

Если вам потребуется сделать ремонт в квартире, но вы ничего не смыслите в дизайне и вдобавок у вас нет денег на хорошего специалиста — на помощь придет гайд от Алины. Он представляет из себя платный электронный ресурс, который наполнен лайфхаками и советами о том, как создать уютный дизайн.

Алина добавила, что эта идея не нова — её давно реализуют как в столице, так и в городах-миллионниках. Но в Барнауле эта ниша пока не занята, утверждает она.

Назвался композитом — полезай в кузов

Сергей Овечкин и Владислав Герцен наладят производство кузовных элементов для автомобилей с использованием композитов.

Сергею 25 лет, а Владиславу — 24 года. Они оба учатся в АлтГТУ на 2 курсе магистратуры.

Первый институт Сергея — Танковый, в Омске. Доучиться не смог — отчислили, после чего перевели в танковый батальон обеспечения учебного процесса. Отмечает, что армия, прежде всего, научила не бояться.

Сергей Овечкин,

участник проекта:

— Есть моменты, когда тебя пытаются прессануть, и нужно не бояться, нужно стоять на своем.

С «военным» прошлым Сергей не завязал — в свободное время он играет в симулятор танковых битв. Делится, что его любимый танк — Т-10.

Ребятам пришла идея создавать кузовные элементы, используя не просто АБС пластик, а композитный материал, в основу которого входит стекловолокно. Производить элементы будут на 3D принтере.

Владислав делится, что подобное перспективное производство есть, пожалуй, в Санкт-Петербурге и Москве, но в Сибири и в частности в Алтайском крае «не так развито данное направление».

Больше о молодых предпринимателях и их бизнес-проектах смотрите в новом выпуске: www.youtube.com

Организатор Конкурса: Центр «Мой бизнес». Срок проведения Конкурса: 29.07.20−04.12.20. Положение о Конкурсе — здесь