Газета «Печки-лавочки» и сайт altapress.ru объявляют конкурс на самую лучшую летнюю фотографию

Сибирское лето, такое короткое и такое непредсказуемое… Каждый год мы с замиранием сердца ждем, каким оно окажется. Нынешнее останется в памяти и необычно ранним стартом, и ограничениями, связанными с пандемией. Многим приходится пересматривать планы своего отдыха. Но нет худа без добра: это отличный повод познакомиться поближе с историей и природой своего края, а они у нас богатейшие!

У каждого будет своя летняя история. Поделитесь ею. «Народная газета «Печки-лавочки» объявляет конкурс фотографий «Наше лето». Чтобы принять в нем участие:

— запечатлейте самые яркие моменты лета-2020 (отдых, природа, сад-огород, семья…);

— вышлите 2 фотографии: 1) вашего лета и 2) первой полосы «Печек-лавочек» (это своеобразная заявка на участие в конкурсе) в редакцию «ПЛ»: pechki@altapress.ru — до 10 августа.

Летние снимки будут выставлены на сайте altapress.ru для голосования, которое продлится с 17 по 23 августа. Итоги будут опубликованы на сайте и в номере «ПЛ» от 26 августа 2020 года.

10 человек, набравших наибольшее количество баллов, получат призы от редакции, среди которых сертификат в магазин «Новэкс», одеяла и полотенца.