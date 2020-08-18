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Жизнь

Газета «Печки-лавочки» и сайт алтапресс.ру подводят итоги фотоконкурса «Наше лето»

18 августа на сайте altapress.ru стартует голосование за работы, присланные в редакцию «Печки-лавочки» на конкурс фотографий «Наше лето». Проголосовать за участников можно до 23:59 23 августа.

"Печки-Лавочки".
"Печки-Лавочки".

Вы можете проголосовать за одну любую фотографию. 24 августа будут подведены итоги конкурса. Победителями станут 10 работ, набравших наибольшее количество голосов (при этом, если у участника конкурса несколько фоторабот, учитываться будет одна, которая получила больше всего голосов).

Организатор конкурса: ООО ИД «Алтапресс».

Срок проведения: с 1 июля по 23 августа 2020 года.

Подробную информацию о правилах проведения конкурса, количестве призов или выигрышей, сроках, месте и порядке их получения смотрите на сайте www.altapress.ru или уточняйте по телефону (3852) 22−38−95.

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