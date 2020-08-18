Газета «Печки-лавочки» и сайт алтапресс.ру подводят итоги фотоконкурса «Наше лето»

Вы можете проголосовать за одну любую фотографию. 24 августа будут подведены итоги конкурса. Победителями станут 10 работ, набравших наибольшее количество голосов (при этом, если у участника конкурса несколько фоторабот, учитываться будет одна, которая получила больше всего голосов).
Организатор конкурса: ООО ИД «Алтапресс».
Срок проведения: с 1 июля по 23 августа 2020 года.
Подробную информацию о правилах проведения конкурса, количестве призов или выигрышей, сроках, месте и порядке их получения смотрите на сайте www.altapress.ru или уточняйте по телефону (3852) 22−38−95.