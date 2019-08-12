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12 августа 22°C

Газманов выложил видео из Горно-Алтайска

11 августа концерт Олега Газманова увенчал гастрономический фестиваль «Мать Земля. Алтай 2019», который прошел в Горно-Алтайске. В Instagram певец выложил видео с концерта.

Олег Газманов на Алтае.
Олег Газманов на Алтае.
www.instagram.com/oleggazmanov

Выступление было на центральной площади города. Газманов исполнил известные хиты — «Есаул», «Морячка», «Ясные дни», «Сделан в СССР», «Офицеры» и другие.

В Instagram он поблагодарил жителей Алтая и отметил великолепие местной природы и погоду.

В свою очередь поклонники завалили музыканта благодарностями:

«Вы невероятно вчера выступали, зарядили прекрасным настроением и позитивом, энергия на все 100 процентов чувствовалась от Вас. Ждём вновь в нашей Республике Алтай».

«После Вашего концерта в Горно-Алтайске зарядили народ позитивом вы останется надолго в их сердцах, а в некоторых, может и на всю жизнь».

«Олег Михайлович, здоровья Вам, берегите себя! Вас и так любили, но сейчас вы навсегда в сердцах горноалтайцев. Спасибо за бурю эмоций! И пела, и танцевала, и прослезилась под песни „Мама“ и „Есаул“. Показала детям кумира своего детства».

По оценкам организаторов, концерт посетили 12 тысяч жителей и гостей региона, уточняет НГА.

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