Газопровод, 10 самолетов и 29 квартир: российский депутат отчитался о доходах

Самый богатый депутат Сургута, бизнесмен Евгений Барсов (ЛДПР) задекларировал 29 квартир и 10 спортивных самолетов. Депутат заработал в 2018 году 33,5 млн рублей, также у него в собственности газопровод, говорится в его декларации, опубликованной на сайте местной думы.

За 2016 год Барсов задекларировал то же количество самолетов, а также 11 млн рублей и пять квартир, пишет РИА Новости. Данных о доходах депутата за 2017-й на сайте городского парламента нет — тогда бизнесмен вышел из «Единой России» и сдал мандат, после чего выиграл дополнительные выборы и прошел в думу уже в качестве члена ЛДПР.

Барсов является президентом Федерации самолетного спорта ХМАО-Югры, пишет bfm.ru. Организовал первую в России женскую пилотажную группу «Барсы» на Як-52. Более 25 лет был гендиректором строительной компании «Сургутстройтрест», однако, по данным СМИ, в 2018 году продал этот актив.