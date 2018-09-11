Со скидкой в три раза дороже: как «газовики» законно обманывают барнаульских пенсионеров

В Барнауле по домам ходят продавцы сигнализаторов загазованности. Пенсионерам обещают крупную скидку и даже бесплатную установку прибора. Но этот товар «по акции» стоит в несколько раз дороже, чем такой же в магазине. Altapress.ru разобрался, как продавцы газового оборудования обманывают людей, формально оставаясь в рамках закона.

В начале сентября к барнаульской пенсионерке Антонине Петровне пришли двое сотрудников компании «Профгазбезопасность» и предложили купить сигнализатор загазованности. Это устройство, которое контролирует содержание в воздухе опасных газов. Продавцы сообщили, что их организация проводит кампанию по установке этих приборов после серии взрывов газа в сибирских городах.

Пенсионерке предложили «большую скидку». По словам продавцов, обычно сигнализатор стоит 29 тысяч рублей, но пенсионерам его продают «всего» за 6990 рублей, да еще и устанавливают бесплатно. Один из молодых людей был настойчив и много говорил: приводил аргументы, провел убедительный инструктаж по безопасности. Второй просто молча заполнял бумаги.

Антонина Петровна признается: всегда предупреждала родственников о том, что нужно читать договоры. Но продавцы были такими «напористыми», что она согласилась купить прибор и подписала бумаги, даже не прочитав. В числе прочего ее убедил длинный список квартир, в которых якобы уже установили сигнализаторы загазованности.

После ухода продавцов женщина позвонила дочери, чтобы рассказать о своей покупке. Дочь сказала: «Мам, тебя обманули». После этого Антонина Петровна обратилась в редакцию altapress.ru.

Сигнализатор загазованности altapress.ru

Что такое сигнализаторы загазованности и сколько они стоят?

В пресс-службе компании «Газпром газораспределение Барнаул» рассказали, что к ним уже неоднократно обращались с жалобами на продавцов «газоанализаторов» и «сигнализаторов загазованности». По сути, это один и тот же прибор.

Данное устройство можно приобрести в любом газовом магазине. Оно стоит от 1900 рублей.

В компании объяснили, в каком случае сигнализатор загазованности может стоить дороже. Если «коробка», которая подает сигналы, оснащена клапаном блокировки газа в случае утечки, то цена прибора может подняться до 4 тысяч рублей. В этом случае устройство крепится на шурупы. «Газовики», которые ходят по домам, обычно предлагают устройства без клапанов и крепят их на двусторонний скотч.

В квартире у Антонины Петровны установили только сигнальную «коробку». Ее повесили на саморез и включили в розетку. Кроме того, в «бесплатную установку» зачем-то вошли прочистка вентиляции и новая вентиляционная решетка.

Деньги.

Можно ли вернуть деньги?

Офис компании «Профгазбезопасность» находится в Новосибирске. Родственник Антонины Петровны позвонил в отдел обслуживания клиентов: там отказались вернуть деньги за сигнализатор загазованности, сославшись на закон. Исправное бытовое газовое оборудование и устройства относятся к категории товаров, не подлежащих возврату.

Сотрудник компании сообщил, что они продают приборы по реальной цене. На вопрос, зачем обманывать людей, которые не разбираются, ответил вопросом: мол, у покупательницы разве есть справка о недееспособности?

В интернете есть много гневных отзывов. Например, в марте в сообществе «Омск 24» жители города жаловались на деятельность сотрудников организации с таким же названием. По словам одного из пользователей, к его дедушке продавцы газовых устройств пришли в день пенсии, и пожилой человек купил два прибора. Каждый из них стоил 6990 рублей.

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Как защититься от обмана?

1. Если в дом пришел сотрудник газовой службы, в первую очередь нужно посмотреть, с какой компанией у вас заключен договор на обслуживание.

2. Потребуйте у «газовика» служебное удостоверение. Тщательно изучите документы. Если он не из компании, с которой вы заключали договор, не впускайте в дом и не соглашайтесь на предложения, предупреждают в компании «Газпром газораспределение Барнаул».

3. Расскажите близким о способах обмана и о правилах безопасности.

4. Проверяйте информацию: если вам настойчиво обещают огромную скидку на товар, не поленитесь посмотреть его стоимость в интернете или зайти на сайт обслуживающей компании.