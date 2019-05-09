Газовики поздравили барнаульских ветеранов с Днем победы.

Компания «Газпром газораспределение Барнаул» в преддверии 9 мая по традиции не оставила ветеранов Великой Отечественной войны без внимания. Генеральный директор Роман Правдин вместе с заместителем главы Южной поселковой администрации Еленой Бызовой навестили ветеранов и вручили подарки — новые газовые плиты.

8 мая специалисты «Газпром газораспределение Барнаул» привезли газовые плиты в поселок Южный. Как рассказал глава поселковой администрации Алексей Лихачев, плиты было решено подарить наиболее нуждающимся ветеранам, а также тем, у кого оборудование достигло предельного срока эксплуатации.

Долгожданный подарок получил ветеран войны, 93-летний Павел Метнев. Он не выходит из дома, поэтому визит гостей с подарками его очень порадовал. Вместе с дочерью он поблагодарил газовиков за проявленное внимание и заботу.

Также подарок получил участник Великой Отечественной войны, 91-летний Роман Коробко. Он воевал на востоке, в Китае, Японии. Несмотря на почетный возраст, ветеран в добром здравии и собирается 9 мая на праздник.

Кроме того, от компании ветеранам вручили пакеты с именными подарками и объяснили все правила безопасности и пользования газовым оборудованием.

Такую социальную программу компания «Газпром газораспределение Барнаул» проводит ежегодно. В Барнауле в этом году оборудование бесплатно получили три ветерана — для двоих приобрели газовые плиты, а ветерану Кисляк Марксину в селе Троицкое установили газовый котел. Вот уже в четвертый раз подряд к программе присоединяется компания «Фаренгейт», которая предоставила котел бесплатно.

«С каждым годом ветеранов становится все меньше. Мы не можем обойти их вниманием и помогаем семьям, чем можем. В следующем, юбилейном году, мы планируем подвести природный газ к вечному огню на площади Победы и к мемориалу в память о воинах-интернационалистах Афганистана на площади Ветеранов. Проекты уже находятся в разработке», — рассказал Роман Правдин.