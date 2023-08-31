"Газпром" решил судиться с Аллой Пугачевой

Компания «Газпром межрегионгаз» подала в суд на певицу Аллу Пугачеву.

Алла Пугачева в клипе на песню "Я летала".

Она не оплатила услугу предоставления газа на участке в Москве, сообщает Telegram-канал Mash.

Сумма долга — 15 тыс. 536 рублей, указывает Газета.Ru.

Ранее косметолог оценила изменения во внешности Аллы Пугачевой. Она проанализировала недавнее появление 74-летней Примадонны на фестивале Лаймы Вайкуле в Юрмале. Как заявила косметолог, она заметила свежую пластику. Судя по состоянию кожи, певица делала подобные операции не раз.

В таком возрасте ресурс кожи исчерпан, и результаты новой пластики очень заметны.

«Уколы красоты» тоже могут при неправильной дозировке давать бугры и неровности кожи, как у Пугачевой.

Лицо стало неестественным, вид инопланетянки, уверена косметолог.