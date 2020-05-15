Ранее уже сообщалось о том, что компания перечислила средства в сумме 3,5 млн рублей на дооснащение реанимационного отделения и палаты интенсивной терапии больницы № 3 города Томска, в которой проходят лечение больные с COVID-19. На выделенные средства приобретены современные аппараты для дозированной подачи лекарств.

Также компания направила 1 миллион рублей региональному респираторному госпиталю, развернутому на базе медсанчасти № 2 Томска, для приобретения функциональных кроватей, мониторов и анализаторов крови.

До конца текущего месяца будет оказана помощь еще 18 медицинским учреждениям Республики Саха (Якутия), Алтайского, Камчатского и Хабаровского краев, Томской, Кемеровской, Омской, Новосибирской, Амурской областей на общую сумму 6,36 млн рублей.

«Газпром трансгаз Томск» оказывает помощь медицинским учреждениям в борьбе с пандемией. Пресс-служба Газпром трансгаз Томск , Барышников Антон.

Данная помощь позволит приобрести необходимое медицинское оборудование, которое будет установлено в инфекционных отделениях, а также средства индивидуальной защиты для врачей (противоэпидемические комбинезоны, костюмы, халаты, респираторы и др.)

Владислав Бородин,

генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Томск»:

— Мы делаем все возможное для предотвращения распространения коронавируса на предприятии, следим за состоянием здоровья своих сотрудников. Но основная нагрузка в борьбе с пандемией ложится на специализированные медицинские учреждения. В это непростое время они нуждаются в нашей общей поддержке.

Справка

ООО «Газпром трансгаз Томск» — 100-процентное дочернее общество ПАО «Газпром». Компания обеспечивает эксплуатацию газотранспортных систем в 14 регионах Сибири и Дальнего Востока, в том числе экспортного газопровода «Сила Сибири». Общая протяженность эксплуатируемых магистральных нефте- и газопроводов превышает 11,5 тысячи километров. Ежегодный объем транспортируемого предприятием газа составляет около 21 млрд куб. м. Численность персонала — более 8 600 человек.