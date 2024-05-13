Где барнаульцы могут пожарить шашлык в 2024 году

С теплой погодой в Барнауле наступает время отдыха на природе и начала сезона шашлыков. Altapress.ru сделал подборку мест, где можно хорошо отдохнуть и пожарить шашлыки законно.

Следует помнить, что во дворах и скверах приготовление шашлыков запрещено и влечет за собой штраф. Однако можно законно приготовить барбекю на специально оборудованных площадках.

Парк-отель «Чайка»

Адрес: ул. Пионерская Долина, 4. Отмечается, что сюда может вместиться до ста человек. Можно даже устроить большую свадьбу.

Режим работы: круглосуточно.

Стоимость: от 1000 рублей.

Стрелковый комплекс «Олимпийский»

Адрес: ул. Власихинская, 69-ф. Вмещает в себя стрелковый комплекс от 10 человек.

Режим работы: летний период - вт-вс с 11:00- до 20:00.

Обойдется такой отдых от 1000 рублей.

Купольные беседки «Беседкинъ» в парке Эдельвейс

Адрес: ул. Юрина, 275б. Беседки вмещают в себя от 8 до 16 человек. А стоимость такой беседки обойдется от 1100 рублей в час.

Режим работы: ежедневно с 12:00 до 22:00.

Гриль-площадки в парке «Арлекино»

Площадки располагаются по адресу ул. Георгия Исакова, 149а Вместимость: от 8 до 40 человек.

Режим работы: ежедневно с 10:00 до 22:00.

Стоимость: от 250 рублей.

Парк-отель «Лесные дали»

Парк-отель располагается по адресу: ул. Широкая просека, 17. Вместимость: от 10 до 20 человек. Работает парк-отель круглосуточно.

Стоимость: от 1000 рублей.

Шашлык. Майские праздники. CC0

Лыжная база «Локомотив»

Адрес: ул. Кутузова, 140. На лыжной базе вместится от 20 до 40 человек.

Режим работы:ежедневно с 09:00 до 17:00.

Стоимость: от 2500 рублей.

Бодрый лось

Адрес: ул. Власихинская, 67а/335. Сюда вместится от 10 до 25 человек.

Режим работы: ежедневно с 11:00 до 02:00

Стоимость: от 1200 рублей.

Гуляй Вася

Адрес: ул. Малахова, 18/7

Вместимость: от 19 до 25 человек

Режим работы:ежедневно с 11:00 до 24:00

Стоимость: от 1500 рублей.

Ранее сообщалось, что солнечная и теплая погода зовет жителей Алтайского края на шашлыки перед длинной рабочей неделей.

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