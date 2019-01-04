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Где и когда в Барнауле пройдут Рождественские богослужения

В Барнауле главная Рождественская служба состоится в ночь с 6 на 7 января в Покровском кафедральном соборе (ул. Никитина, 137). Богослужение совершит митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий, сообщает Барнаульская епархия.

Рождество в Барнауле, 7 января 2015.
Рождество в Барнауле, 7 января 2015.
Михаил Хаустов

Ночью с 6 на 7 января в городе бесплатно можно уехать домой на электротранспорте. Трамваи и троллейбусы будут ходить по следующим схемам:

  • от Покровского кафедрального собора в 01:30 по трамвайным маршрутам № 1, 7 до ст."Докучаево" и ст."Кордон", и по специальному трамвайному маршруту: «Покровский собор — ул. Анатолия — пр. Красноармейский — пл."Свободы» — ул. Анатолия — ул. Челюскинцев — ул. Антона Петрова — ул. Попова — ст. «Докучаево»;
  • от Свято-Никольской церкви в 01:45 по троллейбусным маршрутам № 1, 6;
  • от Александро-Невского собора в 01:15 по трамвайным маршрутам № 8, 9.

6 января, в Сочельник, в алтайских храмах состоится служба Навечерия Рождества. Утром 7 января пройдут Божественные литургии.

Рождество в Барнауле, 7 января 2015.
Рождество в Барнауле, 7 января 2015.
Михаил Хаустов

Расписание Рождественских богослужений в Барнауле

Покровский кафедральный собор (Никитина, 137)

6 января

  • 17:00 — Всенощное бдение.
  • 23:00 — Встреча архиерея.
  • 23:30 — Божественная литургия архиерейским чином.

Дмитриевский храм (площадь Спартака, 10)

6 января

  • 17:00 — Всенощное бдение.
  • 00:00 — Божественная литургия.

7 января

  • 9:30 — Божественная литургия
  • 12:30 — Рождественский концерт воскресной школы
  • 16:00 — Великая вечерня, утреня.

Александро-Невский Собор (Антона Петрова, 221)

6 января — Навечерие Рождества Христова

  • 6:40 — Ранняя Божественная Литургия
  • 8:40 — Поздняя Божественная Литургия с Вечерней Рождества Христова
  • 17:00 — Рождественское Всенощное бдение. Исповедь.
  • 23:40 — Часы.

7 января — Рождество Христово

  • 00:00 — Ранняя Божественная Литургия.
  • 8:40 — Поздняя Божественная Литургия.
  • 17:00 — Великая Рождественская вечерня.

7 января

  • 8:40 — Божественная литургия. Исповедь
  • 17:00 — Великая вечерня, утреня.
Рождество в Барнауле, 7 января 2015.
Рождество в Барнауле, 7 января 2015.
Михаил Хаустов

Иоанно-Богословский храм (Шумакова, 25 «а»)

6 января

  • 17:00 — Всенощное бдение с Великим повечерием. Исповедь.
  • 00:00 — Ночная Божественная литургия св. Иоанна Златоуста.

7 января

  • 9:00 — Вторая божественная литургия св. Иоанна Златоуста. Исповедь.
  • 17:00 — Вечернее богослужение.

8 января

  • 8:30 — Божественная литургия св. Иоанна Златоуста. Исповедь.

Иверский семинарский храм при Барнаульском епархиальном управлении (Ядринцева, 66)

6 января

  • 17:00 — Всенощное бдение.
  • 00:00 — Ночная Божественная литургия.

9 января

  • 17:00 — Всенощное бдение.
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