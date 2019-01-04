Где и когда в Барнауле пройдут Рождественские богослужения

Ночью с 6 на 7 января в городе бесплатно можно уехать домой на электротранспорте. Трамваи и троллейбусы будут ходить по следующим схемам:
- от Покровского кафедрального собора в 01:30 по трамвайным маршрутам № 1, 7 до ст."Докучаево" и ст."Кордон", и по специальному трамвайному маршруту: «Покровский собор — ул. Анатолия — пр. Красноармейский — пл."Свободы» — ул. Анатолия — ул. Челюскинцев — ул. Антона Петрова — ул. Попова — ст. «Докучаево»;
- от Свято-Никольской церкви в 01:45 по троллейбусным маршрутам № 1, 6;
- от Александро-Невского собора в 01:15 по трамвайным маршрутам № 8, 9.
6 января, в Сочельник, в алтайских храмах состоится служба Навечерия Рождества. Утром 7 января пройдут Божественные литургии.
Рождество в Барнауле, 7 января 2015.
Михаил Хаустов
Расписание Рождественских богослужений в Барнауле
Покровский кафедральный собор (Никитина, 137)
6 января
- 17:00 — Всенощное бдение.
- 23:00 — Встреча архиерея.
- 23:30 — Божественная литургия архиерейским чином.
Дмитриевский храм (площадь Спартака, 10)
6 января
- 17:00 — Всенощное бдение.
- 00:00 — Божественная литургия.
7 января
- 9:30 — Божественная литургия
- 12:30 — Рождественский концерт воскресной школы
- 16:00 — Великая вечерня, утреня.
Александро-Невский Собор (Антона Петрова, 221)
6 января — Навечерие Рождества Христова
- 6:40 — Ранняя Божественная Литургия
- 8:40 — Поздняя Божественная Литургия с Вечерней Рождества Христова
- 17:00 — Рождественское Всенощное бдение. Исповедь.
- 23:40 — Часы.
7 января — Рождество Христово
- 00:00 — Ранняя Божественная Литургия.
- 8:40 — Поздняя Божественная Литургия.
- 17:00 — Великая Рождественская вечерня.
7 января
- 8:40 — Божественная литургия. Исповедь
- 17:00 — Великая вечерня, утреня.
Рождество в Барнауле, 7 января 2015.
Михаил Хаустов
Иоанно-Богословский храм (Шумакова, 25 «а»)
6 января
- 17:00 — Всенощное бдение с Великим повечерием. Исповедь.
- 00:00 — Ночная Божественная литургия св. Иоанна Златоуста.
7 января
- 9:00 — Вторая божественная литургия св. Иоанна Златоуста. Исповедь.
- 17:00 — Вечернее богослужение.
8 января
- 8:30 — Божественная литургия св. Иоанна Златоуста. Исповедь.
Иверский семинарский храм при Барнаульском епархиальном управлении (Ядринцева, 66)
6 января
- 17:00 — Всенощное бдение.
- 00:00 — Ночная Божественная литургия.
9 января
- 17:00 — Всенощное бдение.