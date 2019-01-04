Где и когда в Барнауле пройдут Рождественские богослужения

В Барнауле главная Рождественская служба состоится в ночь с 6 на 7 января в Покровском кафедральном соборе (ул. Никитина, 137). Богослужение совершит митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий, сообщает Барнаульская епархия.

Ночью с 6 на 7 января в городе бесплатно можно уехать домой на электротранспорте. Трамваи и троллейбусы будут ходить по следующим схемам:

от Покровского кафедрального собора в 01:30 по трамвайным маршрутам № 1 , 7 до ст."Докучаево" и ст."Кордон", и по специальному трамвайному маршруту: «Покровский собор — ул. Анатолия — пр. Красноармейский — пл."Свободы» — ул. Анатолия — ул. Челюскинцев — ул. Антона Петрова — ул. Попова — ст. «Докучаево»;

7 до ст."Докучаево" и ст."Кордон", и по специальному трамвайному маршруту: «Покровский собор — ул. Анатолия — пр. Красноармейский — пл."Свободы» — ул. Анатолия — ул. Челюскинцев — ул. Антона Петрова — ул. Попова — ст. «Докучаево»; от Свято-Никольской церкви в 01:45 по троллейбусным маршрутам № 1 , 6;

6; от Александро-Невского собора в 01:15 по трамвайным маршрутам № 8 , 9.

6 января, в Сочельник, в алтайских храмах состоится служба Навечерия Рождества. Утром 7 января пройдут Божественные литургии.

Рождество в Барнауле , 7 января 2015. Михаил Хаустов

Расписание Рождественских богослужений в Барнауле

Покровский кафедральный собор ( Никитина , 137)

6 января

17:00 — Всенощное бдение.

23:00 — Встреча архиерея.

23:30 — Божественная литургия архиерейским чином.

Дмитриевский храм ( площадь Спартака , 10)

6 января

17:00 — Всенощное бдение.

00:00 — Божественная литургия.

7 января

9:30 — Божественная литургия

12:30 — Рождественский концерт воскресной школы

16:00 — Великая вечерня , утреня.

Александро-Невский Собор ( Антона Петрова , 221)

6 января — Навечерие Рождества Христова

6:40 — Ранняя Божественная Литургия

8:40 — Поздняя Божественная Литургия с Вечерней Рождества Христова

17:00 — Рождественское Всенощное бдение. Исповедь.

23:40 — Часы.

7 января — Рождество Христово

00:00 — Ранняя Божественная Литургия.

8:40 — Поздняя Божественная Литургия.

17:00 — Великая Рождественская вечерня.

7 января

8:40 — Божественная литургия. Исповедь

17:00 — Великая вечерня , утреня.

Рождество в Барнауле , 7 января 2015. Михаил Хаустов

Иоанно-Богословский храм ( Шумакова , 25 «а»)

6 января

17:00 — Всенощное бдение с Великим повечерием. Исповедь.

00:00 — Ночная Божественная литургия св. Иоанна Златоуста.

7 января

9:00 — Вторая божественная литургия св. Иоанна Златоуста. Исповедь.

17:00 — Вечернее богослужение.

8 января

8:30 — Божественная литургия св. Иоанна Златоуста. Исповедь.

Иверский семинарский храм при Барнаульском епархиальном управлении ( Ядринцева , 66)

6 января

17:00 — Всенощное бдение.

00:00 — Ночная Божественная литургия.

9 января