Где и во сколько посмотреть салют на День города-2019 в Барнауле

7 сентября в разных частях Барнаула прогремит праздничный салют, посвященный 289-летию краевой столицы. Рассказываем, где и во сколько смотреть салют на День города-2019 и как уехать из центра.

Салют в честь празднования 289-летия Барнаула прогремит в 22:00.

Его запустят на площади Сахарова, а также в парке развлечений и отдыха «Лесная сказка» (ул. Энтузиастов, 10а), на площади рядом с парком «Солнечный ветер» (пр. Ленина, 152), на площади Мира (ул. Георгия Исакова, 213), на площади перед ДК «Южный» (ул. Чайковского, 21).

Как будет ходить транспорт после салюта?

7 сентября в Барнауле продлят работу общественного транспорта, чтобы жители и гости города смогли уехать из центра домой после 22:00.

Автобусы и троллейбусы будут строят на пр. Ленина на участках от ул. Кирова до площади Ветеранов и в районе здания № 57б на остановке общественного транспорта «Пл.Советов». Также будут организованы дополнительные трамвайные маршруты на Красноармейском от остановки «Ул. Молодежная», уточнили в мэрии.

Где в Барнауле перекроют движение транспорта на День города-2019?