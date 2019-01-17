Где купаться на Крещение-2019 в Алтайском крае

В Алтайском крае 19 января 2019 будет оборудовано 52 крещенские купели, сообщили в пресс-службе Алтайской митрополии со ссылкой на информацию краевого ГУ МЧС.

Крещение в Барнауле. 19 января 2016 года.

19 января праздничные службы пройдут во всех православных храмах Алтайского края. После богослужений состоятся крестные ходы на водоемы, где будут освящать воду.

Где купаться на Крещение?

В Алтайском крае на Крещение-2019 можно будет окунуться в официально открытых купелях. Список мест: