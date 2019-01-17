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Где купаться на Крещение-2019 в Алтайском крае

В Алтайском крае 19 января 2019 будет оборудовано 52 крещенские купели, сообщили в пресс-службе Алтайской митрополии со ссылкой на информацию краевого ГУ МЧС.

Крещение в Барнауле. 19 января 2016 года.
Крещение в Барнауле. 19 января 2016 года.
Олег Богданов

19 января праздничные службы пройдут во всех православных храмах Алтайского края. После богослужений состоятся крестные ходы на водоемы, где будут освящать воду.

Где купаться на Крещение?

В Алтайском крае на Крещение-2019 можно будет окунуться в официально открытых купелях. Список мест:

  • Барнаул (р. Обь, в районе Речного вокзала);
  • Бийск, (р. Бия, район Коммунального моста);
  • Камень-на-Оби (р. Обь в районе выхода на лед с ул. Колядо);
  • Заринск (р. Чумыш);
  • Белокуриха (Церковь св. Пантелеймона);
  • Рубцовск (р. Алей);
  • Новоалтайск (р. Малая Черемшанка);
  • Павловск Павловского района (Касмалинский пруд, возле ДОЛ «Дружба»);
  • Стан-Бехтемир Бийского района (р. Бия, санаторий «Рассветы над Бией»);
  • Малоугренево Бийского района (родник);
  • Новиково Бийского района (р. Бия);
  • Малоенисейское Бийского района (р. Бия);
  • Красногорское Краносгорского района (р. Чапша);
  • Усть-Иша Краносгорского района (р. Иша);
  • Целинное Целинного района (р. Яма);
  • Дружба Целинного района (р. Марушка);
  • Староалейское Третьяковского района (р. Алей);
  • Благовещенка Благовещенского района (озеро Центральное);
  • Степное Благовещенского района (озеро, водозабор);
  • Баево Баевского района (озеро Баево);
  • Завьялово Завьяловского района (озеро Домашнее);
  • Родино Родинского района (озеро Кубы);
  • Романово Романовского района (Мамонтовский пруд);
  • Верхняя Суетка Суетского района (р. Макариха);
  • Комсомольский Павловского района (Комсомольский пруд, в 100 метрах от Храма Всех Святых);
  • Ребриха Ребрихинского района (р. Касмала);
  • Шелаболиха Шелаболихинского района (р. Объ);
  • Мамонтово Мамонтовского района (озеро Большое Островное);
  • Косиха Косихинского района (р. Лосиха);
  • Кислуха Первомайского района (Иоанна-Кронштадский Монастырь);
  • Сорочий Лог Первомайского района (Иоанна-Предтеченское подворье);
  • Бобровка Первомайского района (р. Бобровка);
  • Санниково Первомайского района (р. Лосиха);
  • Первомайское Первомайского района (Первомайское водохранилище);
  • Березовка Первомайского района (р. Чесноковка);
  • Октябрьский Первомайского района (р. Повалиха);
  • Тальменка Тальменского района (р. Чумыш);
  • Троицкое Троицского района (р. Большая Речка);
  • Залесово Залесовского района (р. Каменка);
  • Ельцовка Ельцовского района (р. Чумыш);
  • Кытманово Кытмановского района (р. Чумыш);
  • Дмитро-Титово Кытмановского района (р. Большегорская);
  • Смоленское Смоленского района (р. Поперечная);
  • Алтайское Алтайского района (р. Каменка);
  • Урочище Тавдинское Алтайского района (район горы Красный камень, туристический. комплекс «Бирюзовая Катунь);
  • Курск Кулундинского района (озеро Жиланды);
  • Михайловское Михайловского района (озеро Михайловское);
  • Яровое (Борисо -Глебская церковь);
  • Титовка Егорьевский район (Деревенский пруд);
  • Новичиха Новичихинский район (озеро Кирпичное);
  • Усть-Калманка Усть-Калманского района (р. Чарыш);
  • Усть-Пристань Усть-Пристанского района (р. Обь).
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