Где купаться на Крещение-2019 в Алтайском крае

19 января праздничные службы пройдут во всех православных храмах Алтайского края. После богослужений состоятся крестные ходы на водоемы, где будут освящать воду.
Где купаться на Крещение?
В Алтайском крае на Крещение-2019 можно будет окунуться в официально открытых купелях. Список мест:
- Барнаул (р. Обь, в районе Речного вокзала);
- Бийск, (р. Бия, район Коммунального моста);
- Камень-на-Оби (р. Обь в районе выхода на лед с ул. Колядо);
- Заринск (р. Чумыш);
- Белокуриха (Церковь св. Пантелеймона);
- Рубцовск (р. Алей);
- Новоалтайск (р. Малая Черемшанка);
- Павловск Павловского района (Касмалинский пруд, возле ДОЛ «Дружба»);
- Стан-Бехтемир Бийского района (р. Бия, санаторий «Рассветы над Бией»);
- Малоугренево Бийского района (родник);
- Новиково Бийского района (р. Бия);
- Малоенисейское Бийского района (р. Бия);
- Красногорское Краносгорского района (р. Чапша);
- Усть-Иша Краносгорского района (р. Иша);
- Целинное Целинного района (р. Яма);
- Дружба Целинного района (р. Марушка);
- Староалейское Третьяковского района (р. Алей);
- Благовещенка Благовещенского района (озеро Центральное);
- Степное Благовещенского района (озеро, водозабор);
- Баево Баевского района (озеро Баево);
- Завьялово Завьяловского района (озеро Домашнее);
- Родино Родинского района (озеро Кубы);
- Романово Романовского района (Мамонтовский пруд);
- Верхняя Суетка Суетского района (р. Макариха);
- Комсомольский Павловского района (Комсомольский пруд, в 100 метрах от Храма Всех Святых);
- Ребриха Ребрихинского района (р. Касмала);
- Шелаболиха Шелаболихинского района (р. Объ);
- Мамонтово Мамонтовского района (озеро Большое Островное);
- Косиха Косихинского района (р. Лосиха);
- Кислуха Первомайского района (Иоанна-Кронштадский Монастырь);
- Сорочий Лог Первомайского района (Иоанна-Предтеченское подворье);
- Бобровка Первомайского района (р. Бобровка);
- Санниково Первомайского района (р. Лосиха);
- Первомайское Первомайского района (Первомайское водохранилище);
- Березовка Первомайского района (р. Чесноковка);
- Октябрьский Первомайского района (р. Повалиха);
- Тальменка Тальменского района (р. Чумыш);
- Троицкое Троицского района (р. Большая Речка);
- Залесово Залесовского района (р. Каменка);
- Ельцовка Ельцовского района (р. Чумыш);
- Кытманово Кытмановского района (р. Чумыш);
- Дмитро-Титово Кытмановского района (р. Большегорская);
- Смоленское Смоленского района (р. Поперечная);
- Алтайское Алтайского района (р. Каменка);
- Урочище Тавдинское Алтайского района (район горы Красный камень, туристический. комплекс «Бирюзовая Катунь);
- Курск Кулундинского района (озеро Жиланды);
- Михайловское Михайловского района (озеро Михайловское);
- Яровое (Борисо -Глебская церковь);
- Титовка Егорьевский район (Деревенский пруд);
- Новичиха Новичихинский район (озеро Кирпичное);
- Усть-Калманка Усть-Калманского района (р. Чарыш);
- Усть-Пристань Усть-Пристанского района (р. Обь).