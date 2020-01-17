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Жизнь

Где купаться на Крещение в Алтайском крае

19 января в Алтайском крае будет работать 50 специально оборудованных купелей для купания на Крещение. Сотрудники МЧС проверили их и опубликовали список разрешенных.

Крещение в Барнауле 19 января 2019 года.
Крещение в Барнауле 19 января 2019 года.
Анна Зайкова.

Места для купания на Крещение 2020 в Алтайском крае

  • Барнаул, река Обь, район Речного вокзала;
  • Барнаул, оз. Дружных, шоссе Ленточный бор, 24а;
  • Бийск, район Коммунального моста, р. Бия;
  • Новоалтайск, мкр. Белоярск, ул. Белоярская 156а, р. Малая Черемшанка;
  • Рубцовск, р. Алей;
  • Заринск, р. Чумыш;
  • Белокуриха, ул. Рябиновая, 32, Пантелеймоновская церковь (купель внутри церкви);
  • Камень-на-Оби, р. Обь;
19 декабря 2019 года в Барнауле. Крещение.
19 декабря 2019 года в Барнауле. Крещение.
Анна Зайкова.
  • Бийский район, с. Стан-Бехтемир, р. Бия;
  • Бийский район, с. Малоугренево, родник;
  • Бийский район, с. Новиково, р. Бия;
  • Бийский район, с. Малоенисейское, р. Бия (забор воды);
В Барнауле празднуют Крещение. 19 января 2017 года.
В Барнауле празднуют Крещение. 19 января 2017 года.
Олег Богданов
  • Первомайский район, с. Сорочий Лог, водохранилище Сорочий Лог;
  • Первомайский район, п. Кислуха, протока;
  • Первомайский район, с. Бобровка, р. Бобровка;
  • Первомайский район, с. Санниково, р. Лосиха;
  • Первомайский район, с. Березовка, р. Чесноковка;
  • Первомайский район, с. Первомайское, Первомайское водохранилище;
  • Первомайский район, п. Октябрьский, р. Повалиха;
19 декабря 2019 года в Барнауле. Крещение.
19 декабря 2019 года в Барнауле. Крещение.
Анна Зайкова.
  • Троицкий район, с. Троицкое, р. Большая Речка;
  • Тальменский район, р.п. Тальменка, река Чумыш;
  • Егорьевский район, с. Титовка, искусственный водоём «Деревенский пруд»;
  • Новичихинский район, с. Новичиха, искусственный водоём «Новая кирпичка»;
  • Кытмановский район, с. Кытманово, р. Чумыш;
  • Алтайский район, с. Алтайское, река Каменка;
19 декабря 2019 года в Барнауле. Крещение.
19 декабря 2019 года в Барнауле. Крещение.
Анна Зайкова.
  • Смоленский район, с. Смоленское, р. Поперечная;
  • Топчихинский район, с. Топчиха, ул. Горького, 12, территория церкви;
  • Чарышский район, с. Чарышское, р. Чарыш;
  • Усть-Калманский район, с. Усть-Калманка, р. Чарыш;
  • Кулундинский район, Курский сельсовет, озеро Жиланды;
  • Ключевской район, с. Ключи, озеро Моховое;
В Барнауле празднуют Крещение. 19 января 2017 года.
В Барнауле празднуют Крещение. 19 января 2017 года.
Олег Богданов
  • Михайловский район, с. Михайловское, озеро Михайловское;
  • Михайловский район, р.п. М-Озеро, старый карьер;
  • Благовещенский район, озеро Центральное, р.п. Степное Озеро (водозабор);
  • Баевский район, с. Баево, озеро Баево;
  • Завьяловский район, с. Завьялово, озеро Завьяловское;
  • Родинский район, с. Родино, озеро Кубы;
  • Суетский район, с. Верхняя Суетка, р. Макариха;
В Барнауле празднуют Крещение. 19 января 2017 года.
В Барнауле празднуют Крещение. 19 января 2017 года.
Олег Богданов
  • Романовский, район, с. Романово, Мамонтовский пруд;
  • Змеиногорский район, г. Змеиногорск, Нагорный пруд;
  • Третьяковский район, с. Староалейское, р. Алей;
  • Третьяковский район, с. Корболиха, р. Корболиха;
  • Чарышский район, с. Чарышское, р. Чарыш;
В Барнауле празднуют Крещение. 19 января 2017 года.
В Барнауле празднуют Крещение. 19 января 2017 года.
Олег Богданов
  • Павловский район, с. Павловск, Павловский (Касмалинский) пруд;
  • Павловский район, п. Комсомольский, Комсомольский пруд;
  • Павловский район, с. Черемное, река Барнаулка;
  • Павловский район, п. Прутской, озеро Новое;
  • Ребрихинский район, с. Ребриха, река Касмала;
  • Шелаболихинский район, с. Шелаболиха;
  • Мамонтовский район, с. Мамонтово оз. Большое Островное.
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