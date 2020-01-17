Где купаться на Крещение в Алтайском крае

Места для купания на Крещение 2020 в Алтайском крае
- Барнаул, река Обь, район Речного вокзала;
- Барнаул, оз. Дружных, шоссе Ленточный бор, 24а;
- Бийск, район Коммунального моста, р. Бия;
- Новоалтайск, мкр. Белоярск, ул. Белоярская 156а, р. Малая Черемшанка;
- Рубцовск, р. Алей;
- Заринск, р. Чумыш;
- Белокуриха, ул. Рябиновая, 32, Пантелеймоновская церковь (купель внутри церкви);
- Камень-на-Оби, р. Обь;
19 декабря 2019 года в Барнауле. Крещение.
Анна Зайкова.
- Бийский район, с. Стан-Бехтемир, р. Бия;
- Бийский район, с. Малоугренево, родник;
- Бийский район, с. Новиково, р. Бия;
- Бийский район, с. Малоенисейское, р. Бия (забор воды);
В Барнауле празднуют Крещение. 19 января 2017 года.
Олег Богданов
- Первомайский район, с. Сорочий Лог, водохранилище Сорочий Лог;
- Первомайский район, п. Кислуха, протока;
- Первомайский район, с. Бобровка, р. Бобровка;
- Первомайский район, с. Санниково, р. Лосиха;
- Первомайский район, с. Березовка, р. Чесноковка;
- Первомайский район, с. Первомайское, Первомайское водохранилище;
- Первомайский район, п. Октябрьский, р. Повалиха;
19 декабря 2019 года в Барнауле. Крещение.
Анна Зайкова.
- Троицкий район, с. Троицкое, р. Большая Речка;
- Тальменский район, р.п. Тальменка, река Чумыш;
- Егорьевский район, с. Титовка, искусственный водоём «Деревенский пруд»;
- Новичихинский район, с. Новичиха, искусственный водоём «Новая кирпичка»;
- Кытмановский район, с. Кытманово, р. Чумыш;
- Алтайский район, с. Алтайское, река Каменка;
19 декабря 2019 года в Барнауле. Крещение.
Анна Зайкова.
- Смоленский район, с. Смоленское, р. Поперечная;
- Топчихинский район, с. Топчиха, ул. Горького, 12, территория церкви;
- Чарышский район, с. Чарышское, р. Чарыш;
- Усть-Калманский район, с. Усть-Калманка, р. Чарыш;
- Кулундинский район, Курский сельсовет, озеро Жиланды;
- Ключевской район, с. Ключи, озеро Моховое;
В Барнауле празднуют Крещение. 19 января 2017 года.
Олег Богданов
- Михайловский район, с. Михайловское, озеро Михайловское;
- Михайловский район, р.п. М-Озеро, старый карьер;
- Благовещенский район, озеро Центральное, р.п. Степное Озеро (водозабор);
- Баевский район, с. Баево, озеро Баево;
- Завьяловский район, с. Завьялово, озеро Завьяловское;
- Родинский район, с. Родино, озеро Кубы;
- Суетский район, с. Верхняя Суетка, р. Макариха;
В Барнауле празднуют Крещение. 19 января 2017 года.
Олег Богданов
- Романовский, район, с. Романово, Мамонтовский пруд;
- Змеиногорский район, г. Змеиногорск, Нагорный пруд;
- Третьяковский район, с. Староалейское, р. Алей;
- Третьяковский район, с. Корболиха, р. Корболиха;
- Чарышский район, с. Чарышское, р. Чарыш;
В Барнауле празднуют Крещение. 19 января 2017 года.
Олег Богданов
- Павловский район, с. Павловск, Павловский (Касмалинский) пруд;
- Павловский район, п. Комсомольский, Комсомольский пруд;
- Павловский район, с. Черемное, река Барнаулка;
- Павловский район, п. Прутской, озеро Новое;
- Ребрихинский район, с. Ребриха, река Касмала;
- Шелаболихинский район, с. Шелаболиха;
- Мамонтовский район, с. Мамонтово оз. Большое Островное.