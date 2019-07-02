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Жизнь

«Где мой напалм?»: барнаульцы выложили фото неопознанного «мутанта» и полчища тараканов

Жители Барнаула поделились в соцсетях фотографиями неопознанного «зверя» и тараканов, которые живут на городских теплотрассах.

Неопознанный зверь на Потоке.
Неопознанный зверь на Потоке.
Barnaul22.

Неизвестного «мутанта» встретили 1 июля в районе Потока, пишут в группе Barnaul22. Жители города предположили, что это может быть беременная ящерица, щитень (ракообразное) или тритон.

Другой барнаулец решил «порадовать» жителей снимком полчищ тараканов, которые, по его словам, вылезают из коллекторов и теплотрасс. Кто-то предположил, что это могут быть сверчки.

«Ночью они выходят доедать все то, что не доели голуби, бездомные кошки и собаки», — пишет автор поста.

«Зато, благодаря еде на улице, они не лезут в квартиры», — пишет один из комментаторов. Особо впечатлительные барнаульцы пошутили насчет необходимости сжечь город напалмом.

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