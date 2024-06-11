Где можно открыть купальный сезон в Барнауле. Топ летних бассейнов

Парк спорта Алексея Смертина
Лидерство отдается комплексу открытых бассейнов парка спорта Алексея Смертина. Некогда именно он пришел на смену городскому пляжу “Водный мир”. В далеком 2016 году пресса и любители активного отдыха с нетерпением ждали открытия комплекса. Это объясняется размером пляжа - около 10 тыс. кв. м. На его территории расположены душ, туалеты, зоны для переодевания, а также бар и кафе.
Адрес: Энтузиастов, 12в
Телефон: +7 (3852) 76‒00‒46
Время работы: ежедневно с 9:00 до 22:00
Стоимость: для взрослых - 400 рублей за вход; для детей до 14 лет - 250 рублей.
Парк развлечений и отдыха "Арлекино"
"Арлекино Aqua" открывает пляжный сезон в начале июня. За время работы комплекса организаторы успели знатно раскачать интерактивную программу шоу: проводятся пенные вечеринки, занятия по аквааэробике, выступают диджеи. Взрослый бассейн глубиной 1,6 метра, детский - 70 см. Шезлонги и зонтики входят в стоимость билета. Без присмотра на пляже могут находиться дети старше 16-ти лет. Напрокат можно взять надувные круги, матрасы, нарукавники.
Адрес: ул. Георгия Исакова, 149а, к. 5
Телефон: 23-77-22
Время работы: с 10:00 до 21:00
Стоимость: для взрослых – 700 рублей; для детей 3-14 лет – 350 рублей; для детей до 3 лет – бесплатно.
Бассейн "Крыша"
Бассейн-бар принимает только совершеннолетних гостей. Место предназначено для небольших атмосферных вечеринок у воды. Поэтому размер бассейна невелик - 10х5 метров, а глубина 1,2 метра. "Крыша" находится на верхушке торгового центра, откуда видно красоту города.
Адрес: Мало-Олонская, 28, 4 этаж
Телефон: 71-73-50
Время работы: с 10:00 до 21:00
Стоимость: вход 1000 рублей, 18+
Спортивный комплекс "Обь"
Это удивительное место предлагает бассейны с 28 гр. тепла. Прогреваются как детские, так и взрослые бассейны. Шезлонги по традиции входят в стоимость билета. В детском бассейне, глубиной 0,9 метра, есть надувные игрушки и доски для плавания.
Адрес: ул. Папанинцев, 96
Телефоны: 36-77-95, 36-77-97
Время работы: с 10:00 до 20:00
Стоимость: для взрослых – 350 рублей/час; для детей до 17 лет – 250 рублей/час; для детей до 7 лет – 190 рублей/час.
Пляжный клуб "Пул сайд"
Бассейны "Пул сайд" также с подогревом. Глубина взрослого составляет 1,5 метра, детского - 40 см. Пока родители вкушают прелесть баров и кафе, с детьми могут поиграть местные аниматоры. Более того, для желающих запечатлеть момент есть фотозона.
Адрес: Жасминная, 3а
Телефон: 8-923-161-35-39
Время работы: с 10:00 до 22:00
Стоимость: для подростков с 14 лет и взрослых в будни с 10 до 18 часов – 700 рублей, после 18:00 – 500 рублей, в выходные – в любое время цена 700 рублей; для детей от 3 до 14 лет в будни – 500 рублей, после 18:00 – 300 рублей, в выходные в любое время цена 500 рублей.
Фитнес-центр "Адриатика"
В "Адриатике" работают три открытых бассейна: один для взрослых, два - для детей. Бассейны для юных отдыхающих обновляют каждый день - дезинфицируют и меняют воду. Взрослым предлагается подогрев воды. В прошлом году цены подняли на 100 рублей.
Адрес: ул. Попова, 167а
Телефон: 501-491
Время работы: с 10:00 до 20:00
Стоимость: для взрослых – 500 рублей; для детей от 3 до 14 лет – 400 рублей; для детей до 3 лет – бесплатный вход.
Фитнес-клуб "Магис-спорт"
Принять солнечные ванны можно в подогреваемом летнем бассейне на крыше “Магис Спорт”. На территории работает кафе, для детей есть игровая зона. Возраст до 16 лет также считается детским, поэтому без сопровождения взрослых находиться нельзя.
Адрес: Взлетная, 25
Телефон: 502-100
Время работы: с 08:00 до 21:00
Стоимость: для взрослых – 600 рублей; для детей до 14 лет – 300 рублей; для детей от 0 до 3 лет – бесплатно.
Развлекательный комплекс "Планета Q"
“Планета Q” - практически самое веселое место в Барнауле, поэтому неудивительно, что пляжный сезон там стартует еще в мае. Организация сотрудничает с множеством артистов и музыкантов. На территории расположено много небольших бассейнов, окруженных шезлонгами. А если быть точнее, “на Планете Q” два взрослых и пять детских бассейнов. Все они с подогревом. Помимо этого, место предлагает рестораны в режиме фуд-корта и закрытые VIP-шатры с мягкими матрасами. Шатер арендуется по стоимости от 1,5 до 3 тыс. рублей.
Адрес: пос. Борзовая Заимка, ул. Байкальская, 47
Телефон: 8-961-230-20-10
Время работы: ежедневно с 10:00 до 21:00
Стоимость: для взрослых – 800 рублей за вход, вечерний тариф с 17:00 – 400 рублей; для детей от 3 до 12 лет – 300 рублей; для детей до 3-х лет – бесплатно.
Парк-отель "Чайка"
На территории парка функционируют два бассейна: большой для взрослых и маленький - для детей. Рядом с зоной отдыха расположены зонтики и шезлонги, а также летний душ и кабинки для переодевания. Все входит в стоимость билета. Несмотря на то, что цены в “Чайке” стабильны, посетителям предлагается взять летний абонемент стоимостью 9900 рублей.
Адрес: Пионерская Долина, 4
Телефон: 556-559
Время работы: с 09:00 до 20:00
Стоимость: для взрослых и детей с 11 лет – 600 рублей; для детей до 10 лет – 300 рублей; для детей до 5 лет – бесплатно.
Парк-отель "Лесные дали"
В “Лесных далях” есть один общий летний бассейн. Глубина 1,6 метров прогревается до 27 гр. По стандарту вокруг бассейна стоят лежаки. “Лесные дали” оправдывают свое название: на открытом воздухе расположены беседки с мангалом и баня-джакузи, доступные за отдельную плату.
Адрес: ул. Широкая Просека, 17
Телефоны: 57-03-57, 29-97-29
Время работы: с 10:00 до 20:00
Стоимость: для взрослых – 450 рублей; для детей от 2 до 12 лет – 350 рублей.
Елизавета Лемешкина
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