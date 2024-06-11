Где можно открыть купальный сезон в Барнауле. Топ летних бассейнов

В разных частях Барнаула откроются десять бассейнов под открытым небом. Это сделает отдых с семьей и друзьями более доступным для жителей города. Altapress.ru сделал подборку лучших мест.

Парк спорта Алексея Смертина

Лидерство отдается комплексу открытых бассейнов парка спорта Алексея Смертина. Некогда именно он пришел на смену городскому пляжу “Водный мир”. В далеком 2016 году пресса и любители активного отдыха с нетерпением ждали открытия комплекса. Это объясняется размером пляжа - около 10 тыс. кв. м. На его территории расположены душ, туалеты, зоны для переодевания, а также бар и кафе.

Адрес: Энтузиастов, 12в

Телефон: +7 (3852) 76‒00‒46

Время работы: ежедневно с 9:00 до 22:00

Стоимость: для взрослых - 400 рублей за вход; для детей до 14 лет - 250 рублей.

Парк развлечений и отдыха "Арлекино"

"Арлекино Aqua" открывает пляжный сезон в начале июня. За время работы комплекса организаторы успели знатно раскачать интерактивную программу шоу: проводятся пенные вечеринки, занятия по аквааэробике, выступают диджеи. Взрослый бассейн глубиной 1,6 метра, детский - 70 см. Шезлонги и зонтики входят в стоимость билета. Без присмотра на пляже могут находиться дети старше 16-ти лет. Напрокат можно взять надувные круги, матрасы, нарукавники.

Адрес: ул. Георгия Исакова, 149а, к. 5

Телефон: 23-77-22

Время работы: с 10:00 до 21:00

Стоимость: для взрослых – 700 рублей; для детей 3-14 лет – 350 рублей; для детей до 3 лет – бесплатно.

Девушка в бассейне. СС0

Бассейн "Крыша"

Бассейн-бар принимает только совершеннолетних гостей. Место предназначено для небольших атмосферных вечеринок у воды. Поэтому размер бассейна невелик - 10х5 метров, а глубина 1,2 метра. "Крыша" находится на верхушке торгового центра, откуда видно красоту города.

Адрес: Мало-Олонская, 28, 4 этаж

Телефон: 71-73-50

Время работы: с 10:00 до 21:00

Стоимость: вход 1000 рублей, 18+

Спортивный комплекс "Обь"

Это удивительное место предлагает бассейны с 28 гр. тепла. Прогреваются как детские, так и взрослые бассейны. Шезлонги по традиции входят в стоимость билета. В детском бассейне, глубиной 0,9 метра, есть надувные игрушки и доски для плавания.

Адрес: ул. Папанинцев, 96

Телефоны: 36-77-95, 36-77-97

Время работы: с 10:00 до 20:00

Стоимость: для взрослых – 350 рублей/час; для детей до 17 лет – 250 рублей/час; для детей до 7 лет – 190 рублей/час.

Открытый бассейн спорткомплекса "Обь".

Пляжный клуб "Пул сайд"

Бассейны "Пул сайд" также с подогревом. Глубина взрослого составляет 1,5 метра, детского - 40 см. Пока родители вкушают прелесть баров и кафе, с детьми могут поиграть местные аниматоры. Более того, для желающих запечатлеть момент есть фотозона.

Адрес: Жасминная, 3а

Телефон: 8-923-161-35-39

Время работы: с 10:00 до 22:00

Стоимость: для подростков с 14 лет и взрослых в будни с 10 до 18 часов – 700 рублей, после 18:00 – 500 рублей, в выходные – в любое время цена 700 рублей; для детей от 3 до 14 лет в будни – 500 рублей, после 18:00 – 300 рублей, в выходные в любое время цена 500 рублей.

“Это оазис среди каменных джунглей”. открытый бассейн Pool Side

Фитнес-центр "Адриатика"

В "Адриатике" работают три открытых бассейна: один для взрослых, два - для детей. Бассейны для юных отдыхающих обновляют каждый день - дезинфицируют и меняют воду. Взрослым предлагается подогрев воды. В прошлом году цены подняли на 100 рублей.

Адрес: ул. Попова, 167а

Телефон: 501-491

Время работы: с 10:00 до 20:00

Стоимость: для взрослых – 500 рублей; для детей от 3 до 14 лет – 400 рублей; для детей до 3 лет – бесплатный вход.

Бассейн. Открытые источники.

Фитнес-клуб "Магис-спорт"

Принять солнечные ванны можно в подогреваемом летнем бассейне на крыше “Магис Спорт”. На территории работает кафе, для детей есть игровая зона. Возраст до 16 лет также считается детским, поэтому без сопровождения взрослых находиться нельзя.

Адрес: Взлетная, 25

Телефон: 502-100

Время работы: с 08:00 до 21:00

Стоимость: для взрослых – 600 рублей; для детей до 14 лет – 300 рублей; для детей от 0 до 3 лет – бесплатно.

Развлекательный комплекс "Планета Q"

“Планета Q” - практически самое веселое место в Барнауле, поэтому неудивительно, что пляжный сезон там стартует еще в мае. Организация сотрудничает с множеством артистов и музыкантов. На территории расположено много небольших бассейнов, окруженных шезлонгами. А если быть точнее, “на Планете Q” два взрослых и пять детских бассейнов. Все они с подогревом. Помимо этого, место предлагает рестораны в режиме фуд-корта и закрытые VIP-шатры с мягкими матрасами. Шатер арендуется по стоимости от 1,5 до 3 тыс. рублей.

Адрес: пос. Борзовая Заимка, ул. Байкальская, 47

Телефон: 8-961-230-20-10

Время работы: ежедневно с 10:00 до 21:00

Стоимость: для взрослых – 800 рублей за вход, вечерний тариф с 17:00 – 400 рублей; для детей от 3 до 12 лет – 300 рублей; для детей до 3-х лет – бесплатно.

Бассейн. СС0

Парк-отель "Чайка"

На территории парка функционируют два бассейна: большой для взрослых и маленький - для детей. Рядом с зоной отдыха расположены зонтики и шезлонги, а также летний душ и кабинки для переодевания. Все входит в стоимость билета. Несмотря на то, что цены в “Чайке” стабильны, посетителям предлагается взять летний абонемент стоимостью 9900 рублей.

Адрес: Пионерская Долина, 4

Телефон: 556-559

Время работы: с 09:00 до 20:00

Стоимость: для взрослых и детей с 11 лет – 600 рублей; для детей до 10 лет – 300 рублей; для детей до 5 лет – бесплатно.

Парк-отель "Лесные дали"

В “Лесных далях” есть один общий летний бассейн. Глубина 1,6 метров прогревается до 27 гр. По стандарту вокруг бассейна стоят лежаки. “Лесные дали” оправдывают свое название: на открытом воздухе расположены беседки с мангалом и баня-джакузи, доступные за отдельную плату.

Адрес: ул. Широкая Просека, 17

Телефоны: 57-03-57, 29-97-29

Время работы: с 10:00 до 20:00

Стоимость: для взрослых – 450 рублей; для детей от 2 до 12 лет – 350 рублей.

Елизавета Лемешкина

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