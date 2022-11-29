29 ноября
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Жизнь

Где можно покататься на коньках в ближайшее время в Барнауле

С приходом зимы барнаульцы с нетерпением ждут открытия ледовых катков. Altapress.ru рассказывает, какие катки скоро распахнут двери и где можно будет покататься на коньках уже на этой неделе.

Ледовый каток "Клевченя"
Ледовый каток "Клевченя"
Ледовый каток "Клевченя"

Парк «Центральный»

Когда: «Центральный» парк открывает зимний сезон и ледовый каток 3 декабря в 14:00, сообщает мэрия Барнаула.

Для барнаульцев приготовили игровую программу с выступлениями артистов, танцами, розыгрышами призов. А также посетителей ждет приятный сюрприз — пиньята.

Каток в этом году занимает больше 2 тыс. кв. м. Он расположен на центральной площадке и охватывает часть дорожек.

Режим работы: Ледовая площадка будет работать с 10:00 до 21:00.

Прокат: Стоимость проката составляет 100 руб/ час, посещение со своими коньками — 80 руб/день.

Также в пункте проката будет работать буфет. А для детей подготовили бесплатную горку и зимние аттракционы.

Ледовый каток в парке &quot;Центральный&quot;
Ледовый каток в парке «Центральный»
Мэрия Барнаула

Зимний городок Galaxy

Когда: Зимний городок ТРЦ Galaxy откроется на выходных 3 и 4 декабря. Для посетителей также подготовили веселую праздничную программу.

Ледовый каток открыт для посетителей уже с 29 ноября.

Режим работы: Ледовая площадка работает ежедневно, с 10:00 до 22:00. Помимо катка в Зимнем городке работают торговые домики с горячим питанием.

Прокат: Прокат коньков стоит 150 руб/час. На своих коньках — бесплатно. Начинающие фигуристы могут взять пингвина-помощника бесплатно.

Зимний городок ТРЦ Galaxy
Зимний городок ТРЦ Galaxy
ТРЦ Galaxy

Парк «Арлекино»

Когда: Пока неизвестно, организаторы обещают открытие в ближайшее время.

Режим работы: С понедельника по пятницу парк будет открыт с 12:00 до 21:00. На выходных — 10:00 — 21:00. По праздничным дням — 10:00 — 23:00.

Прокат: Прокат коньков будет стоить 150 руб/час. Вход со своими коньками — 150 руб/день. Что касается остальных цен, то:

  • Прокат пингвинов — 100 руб/30 мин.
  • Заточка коньков — 100 руб/одна пара.
  • Гардероб — 30 руб/человек.

Кстати, прокат теперь будет находиться в новом здании.

Новое здание проката
Новое здание проката
Парк «Арлекино»

Ледовый каток «Клевчевня»

Когда: Точная дата неизвестна, но организаторы сообщили, что уже начали заливать каток.

Раньше 3 декабря сеансы массового катания не начнутся", — сообщают они в официальной группе.

Режим работы: Каток работал в прошлом году в следующем режиме:

Пн: выходной
Вт: 18:00−21:00
Ср: 18:00−21:00
Чт: выходной
Пт: 18:00−21:00
Сб: 18:00−21:00
Вс: 15:00−21:00

Прокат: Вход со своими коньками — бесплатно. Прокат одной пары коньков зависит от дней недели. По будням он стоит 250руб/ час, а по выходным и праздникам — 300 руб/ ч. От 400 рублей можно приобрести безлимитный режим на катание.

Что касается остальных цен:

  • Заточка одной пары коньков — 300 рублей.
  • Гардероб — 40 рублей.
  • Аренда приспособления для катания детей — 150руб/час.
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