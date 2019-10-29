Где можно попробовать вкусный и необычный кофе в Барнауле?

На первом этаже ТРЦ «Пионер» прямо напротив главного входа находится маленькая и супер уютная кофейня «Pioneer coffee». Удобное и доступное расположение делает эту кофейню незаменимой для деловых людей, которые спешат на работу или встречу, или для покупателей, желающих передохнуть, насладиться любимым кофе и продолжить покупки.

Чем же вкусненьким порадует «Pioneer coffee»? Конечно же вкусными бодрящими напитками, как горячими, так и холодными. Большим выбором десертов, которые дополнят любой напиток и удивят вкусом и качеством. Сиропами и добавками к кофе, чтобы придумать идеальную комбинацию и сделать ваш кофе ещё вкуснее. И, конечно, улыбкой бариста и доброжелательностью.

Советуем попробовать!

Вкусный и необычный кофе в Барнауле. предоставлено рекламодателем Вкусный и необычный кофе в Барнауле. предоставлено рекламодателем Вкусный и необычный кофе в Барнауле. предоставлено рекламодателем Вкусный и необычный кофе в Барнауле. предоставлено рекламодателем Вкусный и необычный кофе в Барнауле. предоставлено рекламодателем Вкусный и необычный кофе в Барнауле. предоставлено рекламодателем Вкусный и необычный кофе в Барнауле. предоставлено рекламодателем

Если вы предпочитаете не чёрный кофе, а вариации с молоком — обязательно попробуйте латте. Добавьте терпкий ореховый сироп или сладкий медовый, а если хотите прочувствовать настроение осени — специально для вас тыквенный латте, уютный, как октябрьский вечер.

Ждем вас!

г. Барнаул, Ленина проспект, 102в, 4 этаж, фуд-корт.

pioneermall.ru, vk.com, instagram.com, ok.ru